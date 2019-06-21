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劉揚偉接任鴻海董事長 迎接後郭台銘時代
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劉揚偉接鴻海董事長
鴻海21日股東會通過每股配發現金股利4元，順利改選董事。鴻海也召開新任董事會，推選出新任董事長劉揚偉。
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劉揚偉接任鴻海董事長 迎接後郭台銘時代

最新更新：2019/06/21 11:29
鴻海21日全面改選董事，隨後召開新任董事會，選出劉揚偉擔任新一屆董事長。（中央社檔案照片）
鴻海21日全面改選董事，隨後召開新任董事會，選出劉揚偉擔任新一屆董事長。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海股東會通過每股配發現金股利4元，順利改選董事。鴻海也召開新任董事會，推選出新任董事長劉揚偉。這也代表郭台銘淡出鴻海經營，由9人經營委員會領導鴻海。

鴻海今天上午舉行股東會，董事長郭台銘在短暫出席致詞後先行離席，他指定董事呂芳銘做為股東會主席。

會中投票通過配發現金股息每股4元，現金盈餘配發率約49.8%。共計擬配發股東現金股利總金額達新台幣554.52億元。

鴻海股東會也順利改選董事，新任董事包括郭台銘、鴻海副總裁兼亞太電信董事長呂芳銘、鴻騰六零八八精密科技主席盧松青、鴻海S次集團總經理兼京鼎董事長劉揚偉、工業富聯副董事長李傑、夏普（Sharp）社長戴正吳，以及獨立董事王國城、郭大維和龔國權。

鴻海股東會在11時左右順利結束，新任董事也召開新任董事會，選出新任董事長劉揚偉，這也宣告郭台銘擔任鴻海董事長的時代暫告一段落，由9人組成的經營委員會領導鴻海集團。

鴻海在董事會之下新設經營委員會，由9人組成，除了新任一般董事盧松青、呂芳銘、劉揚偉、李傑外，還包括鴻海集團副總裁暨集團總財務長黃秋蓮、夏普董事候選人林忠正、鴻海B次集團負責人姜志雄、富士康執行總經理林政輝、鴻海財務長黃德才。（編輯：楊凱翔）1080621

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