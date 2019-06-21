鴻海小股東提股價暴跌 呂芳銘認被低估感委屈

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海股東會上有小股東提到鴻海股價暴跌，主席、鴻海董事呂芳銘回應鴻海股價主要由市場決定，但鴻海股價被低估，經營團隊也感到委屈。

鴻海今天上午舉行股東會，董事長郭台銘在短暫出席致詞後先行離席，他指定董事呂芳銘做為股東會主席。

議事進行到投票過程時，有小股東發言表示鴻海股價暴跌如何因應，呂芳銘回應表示，股價主要由市場決定，但鴻海股價「被低估」，經營團隊「感覺很委屈」。

呂芳銘指出，經營團隊也是股東組成，公司希望努力與股東溝通，包括透過舉辦法說會，讓股東了解公司價值。

他表示，鴻海經營團隊夙夜匪懈，這3年成果「不是憑空掉下來」，儘管今年全球經濟景氣不穩定， 但鴻海集團今年前5月業績仍穩定成長。他指出，經營團隊會增加公司經營價值，公司與股東溝通透明。

也有小股東發言提出是否考量保留盈餘配發專案、照顧股東權益、提振股東信心，呂芳銘回應相關議案可報請9人經營委員會討論。

另有小股東發言指出郭台銘先前曾說股價要達200元才會退休、希望鴻海股價要超過淨值91元，也有小股東質疑公司併購成效。

呂芳銘回應表示，公司要遵守法規、經營必須正派，他承諾會討論相關發放配息等內容。至於200元股價，呂芳銘表示郭台銘將相關承諾放在心上，經營團隊會把經營價值創造出來，團隊承諾會好好經營公司。

對於分配股利方案，呂芳銘表示經營團隊會完整思考、嚴謹分析，他承諾鴻海未來配息率至少不會低於40%。

對於經營委員會組成，呂芳銘表示，相關組織更緊密，但經營委員會不是決策小組，決策還是在股東會和董事會。公司會持續轉型升級。（編輯：楊凱翔）1080621