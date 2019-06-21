鴻海股東會 小股東建議多配息或按季配息

鴻海股東會21日上午在土城總部登場，鴻海董事長郭台銘（中）短暫現身會場，向股東致意。中央社記者郭日曉攝 108年6月21日

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海今天召開股東會，小股東出席踴躍，發言意願也高，有人希望每股配息可以再增加2元，也有小股東建議可按季配息，相關發言獲多數現場股東鼓掌支持。

鴻海今天上午舉行股東會，董事長郭台銘在短暫出席致詞後先行離席，他指定董事呂芳銘做為股東會主席。

股東會過程中，有小股東陸續發言希望每股配息可以再增加2元。也有小股東建議為讓呂芳銘主持股東會順利進行，提議可以按季配息，替郭台銘參選總統打下基礎，相關發言獲得多數現場股東鼓掌支持。

鴻海會計師回應指出，股東會股東電子投票已經完成，電子投票股數占出席股數比重約70%，但是按照相關規定，電子投票股東對於現場股東會修正案或臨時動議可能只有棄權，但股東會修正案通過需要出席股數過半數通過，因此相關修正案或臨時動議案，現場可能不會通過半數，但可做為未來議案參考。

呂芳銘致詞表示，鴻海集團過去3年積極深耕專利技術投資，布局8K和5G專利，目前鴻海集團在5G專利是全球第8名，在8K專利是全球第5名。鴻海集團也深耕系統標準專利，在全球專利占有一席之地。

呂芳銘指出，鴻海集團透過轉投資日本夏普（Sharp）深耕IC設計領域，也布局8K生態系需要用到的CMOS感測元件。

在工業互聯網布局，呂芳銘指出，今年鴻海集團工業4.0關燈工廠獲得全球認可，運用工業大數據和人工智慧，並布局航太與高鐵工業刀具等產品，此外零組件400 G光纖傳輸模組已經量產。

在手機應用，呂芳銘表示，鴻海已經開發出5顆鏡頭的手機產品，並且深耕機器人領域。

整體來看，呂芳銘表示，鴻海集團在AIoT時代，要成為技術解決方案的提供者。

鴻海日前董事會通過配發現金股息每股4元，現金盈餘配發率約49.8%，共計擬配發股東現金股利總金額達新台幣554.52億元。（編輯：楊凱翔）1080621