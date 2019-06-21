郭台銘短暫現身 鴻海股東會宛如造勢大會

鴻海股東會21日上午在土城總部登場，鴻海董事長郭台銘（左2）現身會場，短暫致詞表示，今天有要務要請假，無法主持會議。中央社記者郭日曉攝 108年6月21日

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海董事長郭台銘今天出席股東會，但表示有要務要請假，指定董事呂芳銘主持之後即離席。郭台銘現身時，上千名小股東高喊總統好，並熱烈鼓掌，現場宛如造勢大會。

鴻海股東會今天上午登場，不到7時30分，已經有不少小股東到現場排隊入席，郭台銘大約8時5分就率各新任董事候選人提前抵達大禮堂會場，吸引不少股東拍照。不到8時20分，會場已經坐滿小股東們，估計現場有超過千名股東踴躍出席。

股東會9時正式開始，郭台銘親自出席，由於他目前積極參與國民黨總統初選，並表示不會回任董事長，這也意味著這次股東會是他最後一次以董事長身分現身。當郭台銘出現，現場股東們熱烈鼓掌歡迎，並高喊「郭台銘當選」。

股市名人阿土伯現場還高喊「郭總統好」，並說台灣的經濟只有郭台銘才能救，台灣正處於低迷，有郭台銘出來救，真的是「三請孔明」；也有股東高喊「郭董選總統，不為名利，不像韓國瑜」，現場宛如造勢大會。

郭台銘短暫致詞表示，今天有要務要請假，無法主持會議，他表示決定淡出鴻海，公司未來經營將交給9人組成的經營委員會，他有信心經營委員會會做得更好。

隨後郭台銘指定董事呂芳銘主持，並表示待股東會後，將發表感言。（編輯：楊玫寧）1080621