沒有郭台銘的鴻海 股民關心接班人選和執行力[影]

鴻海董事長郭台銘3日在美國表示，現在他要轉換跑道，沒有他的鴻海會更好更棒。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）鴻海董事長郭台銘表示，沒有郭台銘的鴻海會更好更棒。鴻海的股民相當關心接班人選，也關心鴻海的決策品質、內部凝聚力和執行效率，不希望內鬥擺不平。

郭台銘今天在美國表示，現在他要轉換跑道，鴻海集團人才濟濟，相信一定會讓大家看到一個沒有郭台銘的鴻海集團，會做得比過去更好、更棒。

郭台銘說，集團雖然少了他，但工作持續有人接棒，「而且做得比我在的時候，還要更好」。這意味著郭台銘將繼續參選總統，可能淡出鴻海集團。

外資報告日前指出，鴻海將於6月21日舉行股東常會，全面改選董事，新任董事候選人名單可望於5月12日前出爐，屆時鴻海接班梯隊應可見端倪。外媒日前點名，鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技主席盧松青有機會接班。

對此鴻海表示，有關董事長個人生涯規劃，若有具體訊息將依規定辦理。公司各事業群獨立運作，日常營運皆由專業經理人負責。

鴻海旗下主要次集團經理人包括池育陽、姜志雄、徐牧基、簡宜彬、戴正吳、吳惠鋒、呂芳銘、陳振國、黃秋蓮、盧松青、吳良襄、劉揚偉等人，外資預期新任董事可能從上述經理人選任。

鴻海股民相當關心郭台銘參選總統後，鴻海集團的接班人選。陳姓股民表示，郭台銘本身就是鴻海的專業經理人，對股東來說，郭台銘就等於鴻海，若郭董選總統淡出鴻海，鴻海似乎並沒有像台積電那樣長期培養接班人。

尹姓股東指出，鴻海需要可以馬上就位的專業經理人接班，沒有郭董的鴻海，在決策品質和企業文化上，會不會產生變化，有待觀察。

這位股東說，股民希望鴻海賺錢，不希望郭董淡出、其他人接班之後，產生內部擺不平、甚至內鬥的狀況，讓股民賺錢，是鴻海未來接班人很重要的責任。

江姓股東表示，股民很關心郭董淡出後的接班人選，以及沒有郭董後鴻海內部是否出現派系內鬥。

他說，鴻海這麼大的集團，需要強力領導，接班之後，須觀察鴻海的政策執行和營運方向，是否會產生變化，以及企業文化能否繼續貫徹、核心價值可否傳承下去。

張姓股東說，他關心的是郭台銘淡出後、鴻海集團的執行力能否延續，以及接班人選的執行風格是否有變，期盼郭董淡出的鴻海，執行效率可以持續提升。

鴻海今天尾盤小反彈，終場收在88.2元，漲1.5%。若以鴻海減資後股本新台幣138.63億股粗估，鴻海今天收盤市值來到1.22兆元。鴻海本週股價上漲0.8元，小漲幅0.91%，市值增加約111億元。（編輯：張均懋）1080503