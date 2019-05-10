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鴻海接班布局
鴻海董事長郭台銘參選總統，表態退居鴻海第二線。鴻海5月10日晚間董事會公告，通過新任董事候選名單，其中郭台銘列位其中；郭台銘說，他不會擔任董事長。
鴻海接班布局
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鴻海接班布局1/6

鴻海公布新任董事候選名單 郭台銘列位其中

最新更新：2019/05/10 20:36
鴻海10日晚間董事會公告，通過新任董事候選名單，其中郭台銘列位其中。（中央社檔案照片）
鴻海10日晚間董事會公告，通過新任董事候選名單，其中郭台銘列位其中。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鴻海（2317）今天晚間董事會公告，通過新任董事候選名單，其中郭台銘列位其中。郭台銘今天晚間說，他不會擔任董事長。

鴻海今天召開董事會，通過新屆董事候選人名單，包括郭台銘、呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青、戴正吳，以及獨立董事候選人王國城、郭大維和龔國權。

郭台銘晚間在台中表示，他依舊在鴻海新任董事候選名單中，但他不會擔任董事長，只會擔任董事。

郭台銘指出，未來會依照法令規定，若參選總統需要辭去董事，他會按照法令規定辦理。

鴻海將在6月21日召開股東會，其中將全面改選董事，因此鴻海要在股東會前公布新屆董事候選人名單，名單需經6月21日股東會通過，屆時鴻海將召開新任董事會，改選出新任董事長。

鴻海今天股價由紅翻黑，終場收在83.7元，跌0.71%，市值約新台幣1.16兆元。鴻海本週跌4.5元，跌幅5.1%，市值本週蒸發623.8億元。

根據公開資訊觀測站資料，鴻海目前董事會成員包括董事長郭台銘、鴻橋國際投資法人代表毛渝南和陳振國、鴻景國際投資法人代表呂芳銘；以及黃清苑、宋學仁；此外獨立董事包括王國城、詹啟賢、李開復。1080510

鴻海集團董事長郭台銘（戴紅帽者）10日到台中市與中小企業主會談，國民黨籍立委江啟臣的岳父劉盛良（右2）、救國團主任葛永光（右4）也到場與會。中央社記者郝雪卿攝 108年5月10日
鴻海集團董事長郭台銘（戴紅帽者）10日到台中市與中小企業主會談，國民黨籍立委江啟臣的岳父劉盛良（右2）、救國團主任葛永光（右4）也到場與會。中央社記者郝雪卿攝 108年5月10日
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