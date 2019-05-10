郭台銘：我已淡出鴻海 新團隊會經營得很好

（中央社記者趙麗妍台中10日電）鴻海精密工業股份有限公司董事長郭台銘今天表示，「我已經淡出鴻海」，新董事會會經營得很好；至於外界關注接班人選，他說，董事會名單通過後就知道了。

郭台銘上午出席台中市菁英工商婦女協會理監事會前接受媒體訪問談及台商回流時說，一種是平庸式回流，實在沒辦法，美國要加稅；另一種是要升級，整合台灣優點後升級，如果他有機會帶領台灣拚經濟，依他的強項，不只新台幣5000億元，5兆元都可能，回流愈多愈好。

郭台銘表示，台商回流重點是台灣有沒有做好準備，缺水、缺電與缺技術人才，這些有沒有準備好，及台灣整個國土規劃。

他說，台中是精密機械相當重要的基地，應打造台中、彰化縣與南投縣成全世界最大精密機械、模具製造中心，政府應做好產業重構，及土地、水電等配套措施。

母親節前夕，郭台銘和台中市菁英工商婦女協會理監事婦女代表會談，民眾提出，前總統陳水扁保外就醫，卻四處遊走；郭台銘表示，這不是法律不完備，而是沒人執行，民主進步黨政府沒執行；他這輩子最痛恨貪污，如果有機會服務人民，這種不公不義的事不會發生。

至於部分去年九合一選舉落選者入閣，他說，這在公司治理中不可能，要是生意做不好，要裁員、降職，沒贏沒關係，官卻升更大，這不合常理。（編輯：李明宗）1080510