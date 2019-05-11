郭台銘：總統初選若未過 也不續任鴻海董事長

鴻海董事長郭台銘（中）11日表示，雖然在鴻海新任董事候選人名單之列，但他百分之百不會續任董事長，如果在國民黨總統初選未出線，他也不會回去。中央社記者謝佳璋攝 108年5月11日

（中央社記者韓婷婷台北11日電）鴻海董事長郭台銘今天表示，雖然在鴻海新任董事候選人名單之列，但他百分之百不會續任董事長，如果在國民黨總統初選未出線，他也不會回去。

宣布參選總統的郭台銘今天出席永齡健康基金會舉辦的「永齡華人抗癌聯合行動週年記者會」，他在會後接受媒體聯訪時表示，鴻海新任董事長人選交由董事會決定，自己則百分之百確定不會回去擔任董事長，如果國民黨黨內總統初選未過也不會回去了。

他強調，政治除了為經濟服務外，也必須替健康服務，他已有初步的醫療健康服務構想，但現階段還必須多聽、多看、多學，相關政策並非5分鐘就可以講完。

郭台銘指出，如果他是中華民國總統，將規劃一個5至10年的大目標，現在大家在討論健保費不足，逐年縮減醫療費用，醫生很辛苦，甚至淪為血汗醫院。他希望能將國民健康醫療列為未來施政的重要任務，目標是10年內能讓癌症成為慢性病，甚至就像感冒一樣在家吃藥就能治療的疾病。

因應美中貿易戰，台灣醫療科技如何抓住機會與美國的創新科技結合，郭台銘表示，在新藥、醫療臨床合作方面，由於華人與美國基因不同，台灣可以扮演華人基因研究的重心，是台灣的機會點，他已與美國重量級健康投資界接觸，期望將台灣打造成研究平台。（編輯：楊玫寧）1080511