郭台銘退居第二線 鴻海接班人最怕螺絲鬆

（中央社記者江明晏台北10日電）鴻海新任董事名單出爐，法人認為，郭台銘雖不續任董事長，估計對股價影響不大，至於鴻海集團能否順利接班，真正進入「後郭台銘時代」仍有待觀察以及時間磨合。

鴻海董事會今天公布新一屆董事名單，一如預期納入更多次集團領導人；郭台銘雖仍列入名單，但宣示只會擔任董事，不出任董事長，未來若參選總統，也會按照法令規定辦理。

新一屆董事候選人名單，還包括呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青、戴正吳，以及獨立董事候選人王國城、郭大維和龔國權。集團總財務長黃秋蓮原本被認為接班機會最大，並未列入名單，日後是否以「法人代表改派」方式進入董事會，有待觀察。

新光投信董事長劉坤錫表示，以現有名單來看，很難推測集團營運未來的變化，但即使鴻海董事長不再是郭台銘，對鴻海股價也不會太大，先前雖曾因為郭參選演出「慶祝行情」，但終須回歸基本面觀察，「選舉是一時的，業績是永遠的。」

至於鴻海能否走出郭台銘的巨人身影，兆豐投顧協理黃國偉認為，台塑、台積電等集團曾面臨強人交棒的局面，過程難免發生「螺絲是不是鬆了」疑慮，新經營團隊也需要更多磨合，但只要集團基礎堅實，出現一些問題反而能提高警覺，還是回歸到公司有沒有建立制度，落實公司治理。

鴻海資深股東阿土伯說，郭台銘可能在選舉開打後，才會換人做，對於接班人選有何期待，他說，鴻海高階經理人都很專業，「不管交棒給哪一個，都很放心」，他希望郭台銘全力衝選舉，若能當選，台灣經濟會更好，民眾更有信心，「股票都會漲」。

鴻海將在6月21日舉行股東會，其中將全面改選董事，鴻海公布新屆董事候選人名單，仍需經6月21日股東會通過，屆時鴻海將召開新任董事會，改選出新任董事長。（編輯：陸倩瑤）1080510