郭台銘表態選總統後 鴻海市值蒸發1206億

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）美中貿易戰升溫，外界擔憂衝擊蘋果手機等產品，鴻海股價今天終場收在81.2元，下跌2.99%，市值來到新台幣1.12兆元。自董事長郭台銘表態選總統後，鴻海市值起碼蒸發1206億元。

美國不僅對2000億美元中國商品加徵的懲罰性關稅、從10日起由原先的10%增加到25%，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）宣布，在美國總統川普指示下，對剩餘3000億美元中國商品加徵關稅展開規劃。

市場擔憂川普預告下一波將對3000億美元中國商品加徵關稅，形同貿易戰全面開戰，恐波及蘋果手機或筆電等產品，蘋概股今天股價幾乎嚇趴。

其中蘋果占整體業績約5成的鴻海，今天震盪走弱，終場收在81.2元，下跌2.99%，成交量來到3萬6503張。

截至5月10日，外資法人連續3個交易日賣超鴻海累計4989張，三大法人連續3個交易日賣超鴻海6506張。

此外鴻海董事長郭台銘從4月17日正式表態參選2020年總統後，鴻海股價期間一度觸及97.2元相對高點後持續走跌，到今天收盤，鴻海股價從波段高點下跌幅度已達16.4%，市值從波段高點迄今收盤蒸發2218億元。若從4月16日收盤價迄今來算，市值蒸發1206億元。

鴻海10日召開董事會，公告新任董事候選人名單，令外界意外的是郭台銘仍在名單中，此外包括呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青、戴正吳，以及獨立董事候選人王國城、郭大維和龔國權。

對於新任董事長人選，郭台銘11日說交由董事會決定，並強調自己確定、百分之百不會回去當董事長。他後來透露，新任董事長人選不會是盧松青和戴正吳。

鴻海10日董事會也通過擬配發股東每股現金股息新台幣4元，共計擬配發股東現金股利總金額達554.52億元。若以郭台銘目前持有鴻海13.34億股粗估，可望有53.36億元入袋。（編輯：楊凱翔）1080513