郭台銘：睿綸生技標政府生意違背我的原則

時代力量籍立委黃國昌質疑中科為睿綸生技量身打造標案；鴻海集團董事長郭台銘（前）10日受訪表示，他事先不知鴻海子公司睿綸生技股份有限公司標政府生意，這已違背他的原則。中央社記者趙麗妍攝 108年5月10日

（中央社記者趙麗妍台中10日電）鴻海精密工業股份有限公司董事長郭台銘今天說，他事先不知鴻海子公司睿綸生技股份有限公司標政府生意，這已違背他的原則。

時代力量籍立法委員黃國昌質疑中科為睿綸生技量身打造標案，科技部已成立專案小組調查，睿綸生技則主動發布聲明，將終止這項服務計劃案。

郭台銘上午出席台中市菁英工商婦女協會理監事會前接受媒體訪問表示，其實無法了解那麼多事，但過去這麼多年來一直有訂目標，不想做政府生意。鴻海在台灣、中國，沒做過一毛錢政府生意。

他說，睿綸生技標政府生意，「我的原則你們就違背了，因為我們是靠外銷，靠產品能力去競爭」，做政府生意不是要訂的目標。

郭台銘表示，退出是睿綸生技的決定，睿綸生技是獨立公司，用競爭力把產品賣到世界各地，代表是睿綸生技的本事，不要做政府生意。（編輯：李明宗）1080510