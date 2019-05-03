郭台銘宣布參加初選後 解質鴻海股票逾27萬張

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）鴻海董事長郭台銘表達參加國民黨總統初選後，共計解質鴻海股票達27萬288張，市值達新台幣237.3億元。鴻海表示，這是董事長個人財務規劃。

郭台銘在4月17日正式宣布參加國民黨總統初選，在台灣政壇投下一顆震撼彈，外界也關注郭台銘參選後如何處理個人資產。

根據公開資訊觀測站資料，郭台銘在4月22日公告7筆解除質設鴻海股票，累計單日解質股數達到27萬288張。

原質權人包括瑞士商瑞士銀行台北分公司、國泰世華商業銀行營業部、國泰世華銀行館前分行、中信商銀城東分行設質專戶、兆豐國際商業銀行金控總部分行、兆豐國際商業銀行國外部，以及台新國際商業銀行股份有限公司建北分行。

市場人士表示，若以4月22日鴻海收盤價87.8元粗估，郭台銘解質鴻海股票的市值達到新台幣237.3億元。

根據公告，截至4月22日，郭台銘仍質設鴻海股票達76萬7672張。

郭台銘3月份再增加鴻海股票2000張，累計持股來到133萬3998張，個人持股比重來到9.62%。郭台銘從去年11月開始每月增加鴻海股票，連續5個月共加碼3萬6520張。（編輯：張均懋）1080503