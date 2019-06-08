郭台銘釋權交棒 鴻海21日股東會焦點一次看

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）鴻海將在21日召開股東會，郭台銘日前重申不會擔任董事長。整體觀察，全面改選董事後營運決策、郭台銘參選進展及未來角色、鴻海股價和今年獲利表現、集團未來布局、下半年景氣等，將是股東關心焦點。

鴻海預定21日舉行股東會，會中除了承認2018年營業報告書、財務報表案、盈餘分派案外，也將全面改選董事。此外，因應未來營運需要，鴻海擬增設副董事長一職，也將在股東會中討論。

根據鴻海年報，持股在50張股票以下的小股東人數達到80萬人。整體觀察，鴻海股東會以下6大關鍵議題，將成為股東們關注焦點。

1、全面改選董事後鴻海營運決策模式

鴻海股東會全面改選董事後，將召開新屆董事會，並推選新任董事長。股東們非常關心鴻海董事長郭台銘參選國民黨總統初選後，鴻海集團的接班人選；股東們也關注鴻海新屆董事會的營運和決策模式。

2、郭台銘參選國民黨總統初選進展

郭台銘積極參加國民黨總統初選，在網路社群掀起話題討論，民調也維持一定實力，展現十足企圖心。在此次股東會上，可以預期眾多出席股東將展現支持郭台銘競選的熱情，郭台銘預料將表達參選心聲與未來進展。

3、郭台銘在新屆董事會扮演角色

新屆董事會選舉新任董事長後，郭台銘在新董事會內扮演的角色，備受股東關注。郭台銘日前重申，他不會回去鴻海擔任董事長，不過此次股東會上，鴻海規劃增設副董事長一職，是否牽涉新營運團隊運作與郭台銘的角色，也將是股東們關注焦點。

4、鴻海股價和今年獲利表現

郭台銘4月中旬表達參加國民黨總統初選迄今，鴻海股價已從波段高點97.2元跌到6月6日收盤71.1元，跌幅達到26.8%，市值也跌破新台幣兆元大關，郭台銘參選總統的效應並未反映在鴻海股價表現。

展望今年，法人表示仍須觀察美中貿易戰因素影響，預期鴻海若今年費用控制得宜，下半年旺季不淡，預估毛利率和營業利益率可望較去年成長。

5、鴻海集團未來全球布局

鴻海新任董事主要以次集團事業群負責人為主，展現對5G通訊、8K技術、工業互聯網、車用電子和光學模組、半導體等領域轉型的目標，未來集團各事業群發展內容，也將是股東關注重點。

郭台銘日前揭櫫「台灣經濟發展國家隊」藍圖，提出「東進」、「西和」、「南拓」、「北接」的觀點，相關藍圖與鴻海集團布局之間的關係，也備受矚目。

6、下半年景氣展望和鴻海因應之道

展望全球經濟景氣，郭台銘日前指出，金融海嘯以來最嚴重情勢已經出現，美中貿易戰擴大到全面對抗，他認為美中為追求最大利益，都將台灣視為必爭之地，台灣應不偏向任何一方。

鴻海日前指出，面對複雜多變的國際產業環境和經濟情勢，藉由工業互聯網不斷提高產品質量和高科技服務水準，達到提質、增效、降本、減存的成果；同時加大全球市場開拓，繼續推動結構多元化與產業鏈布局全球化，增強自身的抗風險能力。（編輯：張均懋）1080608