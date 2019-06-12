美媒關注鴻海就業支票 威州招商組織遭質疑

（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）美媒報導，鴻海集團在美國威斯康辛州設廠，去年創造就業未達標，威州端出鉅額稅務獎勵的做法惹議。當地立法審計局指出，威斯康辛州經濟發展公司（WEDC）監督不周。

2017年11月，鴻海與前身為威斯康辛州商務局的WEDC簽約，承諾斥資100億美元在當地設立面板廠，創造多達1萬3000個就業機會。鴻海若能實現資本投資與新增就業目標，WEDC將在15年合約期內提供28.5億美元（約新台幣894億元）稅務優惠。

華爾街日報（WSJ）今天報導，獨立運作的威斯康辛州立法審計局（Legislative Audit Bureau）5月發表報告指出，WEDC向未兌現就業支票的企業提供稅務優惠，並將威州納稅人的血汗付給替外州創造就業機會的企業。

報告發現，2011至2018年，獲稅務與貸款優惠的企業只兌現近35%的新增就業支票，威州立法審計局因而質疑WEDC代表州政府監督鴻海稅務獎勵合約的能力。

WEDC於2011年在前州長華克（Scott Walker）任內設立，威州立法審計局自此每兩年進行一次審查，每年都對WEDC的作為表達疑慮。

WEDC執行長霍根（Mark Hogan）在聲明中表示，他相信WEDC將能有效監督鴻海設廠計畫，以確保所需投資到位、新增就業機會、保護威斯康辛納稅人利益。霍根上週在一場聽證會說，WEDC與立法審計局對法令解讀不同，他認為WEDC能向聘用外州員工的企業提供優惠。

鴻海赴威州設廠，是美國總統川普振興美國製造業的計畫一部分。鴻海董事長郭台銘2017年7月親赴白宮與川普宣布投資計畫，兩人去年6月一同參加動土儀式，風光一時。

不過，華爾街日報4月報導，鴻海威州廠所在地借款改善基礎設施之際，鴻海投資縮水，並於年初向威州官員承認，去年未創造足以獲得優惠的就業機會。鴻海透過聲明強調，致力在威州設廠並聘用1萬3000名員工。

批評這類經濟獎勵協議的人士質疑成本效益，力挺鴻海投資案的陣營則提到合約採「視績效付錢」模式。但威州立法審計局報告指出，WEDC驗證就業創造數據曾出錯，意味過去可能不當撥款給簽約的企業。

舉例來說，威州立法審計局發現，WEDC曾向藥妝零售巨擘華爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance）提供46.2萬美元稅務優惠，但華爾格林聯合博姿不但沒有新增就業，反而還流失17個就業機會。WEDC最終未取消優惠，也未討回獎勵的錢。

德州大學奧斯汀分校（UT Austin）政府系教授顏森（Nathan M. Jensen）直言，獎勵計畫成效不彰且缺乏監督，早就是經濟發展領域的公開秘密。（編輯：周永捷）1080612