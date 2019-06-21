郭台銘：不會回到鴻海 呼籲蘋果到台灣來

鴻海股東會21日上午在土城總部登場，鴻海董事長郭台銘（左2）現身會場，短暫致詞表示，今天有要務要請假，無法主持會議。中央社記者郭日曉攝 108年6月21日

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）積極參加國民黨總統初選的鴻海新任董事郭台銘表示，不會保留總裁頭銜，未來也不會回到鴻海，不干涉鴻海。若當選總統，會解決台灣經濟和政治障礙，他也呼籲蘋果可以到台灣來。

鴻海上午舉行股東會，全面改選董事，新任董事會推選劉揚偉為新任董事長，沒有郭台銘擔任董事長的新時代來臨。

郭台銘會後接受媒體採訪表示，他把董事長棒子交出去，從現在起他只是董事，他首次明確指出，未來不會保留總裁頭銜。

外媒問及此次是交棒還是找人代班，郭台銘強調「絕對不會回來鴻海」，他認為經營團隊已經具備獨立的能力，也通過外資考驗，他說以後也不會干涉鴻海。

媒體問及連續7個月加碼鴻海股票，郭台銘指出，鴻海日前首次自辦法說會後，法人支持度非常高，此時他選擇交棒、轉換跑道，也是給經營團隊歷練，他認為最困難的時候，歷練會最真實。他對未來的經營團隊有信心，對員工、投資者都有信心。

先前郭台銘曾說鴻海股價未到200元決不退休、現在卻又轉換跑道選總統，郭台銘表示，這是大環境的問題，股價下跌，代表大家對於台灣經濟前景不看好。他說大家再忍耐幾個月，他當選總統後，會把台灣經濟和政治障礙問題解決。

有外媒問及鴻海是否轉移在中國大陸的生產線、避免貿易戰影響，郭台銘指出，他現在不是鴻海的經營團隊，但站在中華民國總統參選人立場，他呼籲蘋果可以到台灣來。

對於新任董事長劉揚偉和副董事長李傑的期許，郭台銘說兩人各有專長，劉揚偉在公司做很久，負責單位多，也從基層做起 是台灣電子業的老前輩，非常適合。

對於李傑，郭台銘認為，李傑是工業人工智慧應用的領導人物，李傑負責鴻海在美國威州投資計畫，也做過美國白宮的科技顧問。整體來看，劉揚偉對軟體和半導體在行，李傑專攻工業互聯網，對鴻海有很大幫助。郭台銘說，若他當選總統，要把台灣全工廠變成智慧工廠。

外媒詢問郭台銘對中國提一國兩制的看法，以及如何看待鴻海在中國投資吃重，郭台銘重申，一國兩制在香港是失敗的；另外他認為，台灣和香港完全不一樣，不能把台灣跟香港比。

他指出，台灣也必須和平，台灣與所有地方、特別是中國大陸，應該要維持和平。他認為，一國兩制不是關鍵問題，而是兩岸雙方找到都可以接受的新名詞。

郭台銘表示，他現在只是鴻海的投資者之一，鴻海有超過百萬名股東，他認為「商業是商業、政治是政治」，北京當局也應有這樣的認知。

他指出，中國大陸有外商投資保護法，鴻海是全球企業，在日本和美國都有投資，集團會分散財務風險。

外媒詢問對於未來國防政策的看法，郭台銘表示，不是不要購買武器，他重申國防要靠和平，台灣有需要購買防禦性武器，但是未來戰爭與科技緊密結合，台灣應該要發展更多科技，這對台灣國防工業很重要。他舉例包含電競和遙控技術在內，對國防很重要。

談到對於長榮空服員罷工的看法，郭台銘指出，只要經過法律許可，勞方有勞方權利、資方也有權利。他說若當選總統，會讓勞資雙方多協調、換位思考，勞資和諧是他願意推動的工作。

他說，長榮股東要賺錢，也要顧到與客戶、員工三者平衡，政府要站在正面角度協調。

媒體詢問若初選不過是否脫黨參選，郭台銘表示，他認為一定會贏、一定會帶領國民黨打贏選戰，他認為中華民國一定要贏、台灣一定要贏，他沒有任何政治包袱，賺的是中華民國的勝利，而台灣是全球很重要的和平創造者。（編輯：張均懋）1080621