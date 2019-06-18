經濟學人智庫：蔡英文將險勝韓國瑜連任成功

（中央社台北18日電）智庫「經濟學人資訊社」（EIU）今天公布預測，蔡英文在2020年總統大選將險勝代表國民黨出馬的韓國瑜，成功爭取連任。柯文哲預料不會參選，但他若加入選戰，則國民黨會贏得大選。

經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit）指出，民進黨在2018年的九合一地方選舉大敗，加上蔡總統的執政滿意度直到今年初中國國家主席習近平發表「一國兩制」相關談話前都維持在低檔，黨內因此分裂，也拱出賴清德這位黨內初選挑戰者。

不過，初選過程迫使蔡英文提早強化自己的競選活動，方式包括加強宣傳自己的執政成就和治理策略。此外，黨內初選挑戰者賴清德提出的政策與她的大同小異，也讓蔡英文的政見更具說服力。

然而，縱使蔡英文經過黨內初選的洗禮後信心更堅定，2020年大選仍是挑戰重重。經濟學人資訊社預測，韓國瑜將自國民黨預定7月底舉行的初選勝出，擠下郭台銘。

經濟學人資訊社指出，韓國瑜的人氣主要來自他與黨內政治運作保持距離，不受黨的意識形態和過往包袱束縛，強調「務實」和「發展經濟」的立場，可同時吸引對國民黨和民進黨失望的選民，且他日前也表態反對「一國兩制」。

儘管如此，在蔡英文和韓國瑜對決的情況下，根據經濟學人資訊社的預測，現任總統將以些微票數差距取勝，成功爭取連任。另一方面，經濟學人資訊社也預測，柯文哲不會參選，因此加大民進黨的勝算。

經濟學人資訊社還提到，兩岸關係議題有助為民進黨總統候選人蔡英文爭取選票，近日香港逃犯條例修法爭議引發的政治效應可望延續至2020年1月。

經濟學人資訊社指出，現階段對台灣2020年總統大選的結果預測仍面臨許多變數。一旦韓國瑜在國民黨黨內初選的政見發表會，以及預定今年底舉行的總統選舉辯論會上表現較預期為佳，則蔡英文的領先差距將非常小。目前韓國瑜尚未和蔡英文或黨內競爭者在全國民眾見證下進行直球對決。

另一方面，一旦獨立參選人柯文哲也加入戰局，則國民黨推派的總統候選人將勝出，因為柯文哲將吸收民進黨部分選票。不過，經濟學人資訊社指出，近日民調結果顯示，國民黨參選人相對強勢的表現將讓柯文哲打消競選念頭。

經濟學人資訊社是英國經濟學人集團（The Economist Group）旗下的市場與政經情勢預測分析機構，該單位推出每月國家分析、五年經濟展望與各式分析報告。經濟學人集團也擁有知名的「經濟學人」雜誌。（譯者：陳韻聿/核稿：徐崇哲）1080618