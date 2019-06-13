民進黨初選結束就定位 國民黨兩強相爭基層焦慮

民進黨總統初選由總統蔡英文出線，國民黨則仍在黨內總統初選階段，目前以鴻海董事長郭台銘（右）、高雄市長韓國瑜（左）為主要戰將。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北13日電）總統蔡英文將代表民進黨角逐2020爭取連任，國民黨人士擔憂黨內目前兩強相爭，但民調趨勢上沒有一人能穩贏大選，跟高雄市長韓國瑜過去一枝獨秀的情況不同，基層焦慮感更加強烈。

民進黨總統初選結果今天出爐，由總統蔡英文出線，相較於民進黨人選已經就定位，國民黨仍在黨內總統初選階段，目前以鴻海董事長郭台銘、韓國瑜為主要戰將。

國民黨立委陳學聖說，根據目前民調趨勢可見，韓國瑜民調下滑，郭台銘的民調緩升，但都沒有一份民調顯示任何一人穩贏大選，跟韓國瑜過去一枝獨秀的情況不同，黨內變成兩強相爭，讓基層比過去更加焦慮。

陳學聖說，國民黨慣例就是初選後很難整合，但這一次兩個領先的參選人都不是傳統藍營的政治人物，也許會有新的契機，不管誰出線，都要合作，選後團結是必然，而立委扮演很重要的凝合劑。

陳學聖指出，立委是總統候選人在各地的作戰司令，要與總統候選人密切結合，同一條心作戰，比較容易拉近分裂情勢，這也是為什麼，日前立法院黨團盼立委不要選邊站，縣市長選邊站的人也占少數，就是在替未來整合做準備。

國民黨立委柯志恩認為，民進黨選後團結，但國民黨總統初選參選人的支持者卻好像彼此水火不容、非這個不選，造成內耗，對選情很傷，也連動立委選情，讓立委和基層選民都很焦慮。

柯志恩指出，目前看來，國民黨總統參選人一直針對黨內初選的方式討論，但對於幾個重要的議題，包括香港反送中、美中貿易戰等都沒有守住，容易讓選民認為，國民黨總統參選人只在意黨內初選、黨內互打，但對於國際時事回應的高度不足。

柯志恩呼籲，各參選人一定要向自己的支持者喊話，最後一定要支持國民黨提名的總統人選，初選的裂痕需要太多的時間療傷，只盼國民黨總統人選確定之後，儘速進入整合的狀況。

至於根據民進黨初選民調，5家公司的民調結果，蔡總統支持度都贏韓國瑜和柯文哲，陳學聖認為，這代表了國民黨嚴重分裂，可能有些郭台銘的支持者，聽到選項是韓國瑜就選擇不表態，甚至轉向投票，無法真正呈現藍營實力。（編輯：林興盟）1080613