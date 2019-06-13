初選爭議多 王金平：黨中央很多作法不談也罷

（中央社記者劉冠廷台北13日電）針對鴻海董事長郭台銘不滿國民黨中央洩漏初選座談會內容，對此，前立法院長王金平今天說，「黨中央很多作法我們不談也罷」；黨中央過去的作法讓部分參選人或社會覺得奇怪。

爭取國民黨提名參選總統的郭台銘昨天針對初選座談會內容遭媒體報導表示，文傳會給一份聲明要每一名參選人照唸，自己是遵守黨規的乖乖牌，卻有人把會議內容洩漏出去；國民黨口說團結卻沒有管制參選人發言的能力，是造成不團結的因素之一，年輕人不加入國民黨，主因是國民黨保守、不團結，讓人失望。

王金平今天上午接受媒體訪問時表示，「黨中央很多作法我們不談也罷了」；媒體進一步詢問，是否覺得郭台銘受到委曲，他僅說，他不清楚真正問題，不予置評。媒體追問，是否覺得國民黨的難題是黨中央，他說，黨中央過去的作法讓部分的參選人，有意願的人或者是社會覺得很奇怪。

針對郭台銘、高雄市長韓國瑜攻勢越來越烈，是否擔心黨內團結被破壞，王金平說，這是他的憂慮，希望國民黨內部不要有互相攻擊，或是做出讓國民黨更不團結的言論，希望國民黨更團結，一起努力來獲得2020年的政權。

面對民進黨總統初選結果今天出爐，王金平表示，相信任何一位出線，都是國民黨最強的對手，實力都很堅強，所以國民黨更應該團結；他也提到，國民黨需要加油的地方很多，要達成最後的輔選成功不是那麼容易，過程中一定要做很多事情。

此外，韓國瑜昨天說，港、澳一國兩制，「目前以中華民國地區來說，我們完全沒辦法接受」，韓國瑜所稱的「中華民國地區」，引發外界熱議，王金平表示，依中華民國的憲法，當然是有所謂大陸地區、台灣地區，這是台灣地區。

談到香港反送中行動，王金平說，他要再次表達，一國兩制在台灣是不會被接受的，台灣一定要堅守維護中華民國是一個自由、民主、人權的國家，一定要珍惜這樣的狀況。（編輯：蘇志宗）1080613