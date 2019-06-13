更多編輯台推薦新聞：
棒球12強賽教練團桃猿為主 王建民負責旅外球員
運動

棒球12強賽教練團桃猿為主 王建民負責旅外球員

大馬羽球名將李宗偉宣布退休 淚謝民眾19年支持
運動

大馬羽球名將李宗偉宣布退休 淚謝民眾19年支持

「不想這裡變天安門廣場」 香港媽媽對峙港警影片瘋傳
兩岸

「不想這裡變天安門廣場」 香港媽媽對峙港警影片瘋傳

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
民進黨總統初選
民進黨中執會5月29日討論總統初選辦法，全體共識不經表決通過初選方式納入手機民調，與台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜對比，6月10日起民調3天，民進黨13日公布由總統蔡英文勝出。
民進黨總統初選
新聞專題
民進黨總統初選2/7

民進黨初選民調 蔡總統年輕族群大勝

最新更新：2019/06/13 17:19
民進黨中央13日公布總統初選民調結果，總統蔡英文（圖）民調勝過前行政院長賴清德，將代表民進黨角逐2020總統大選，爭取連任。中央社記者鄭傑文攝　108年6月13日
民進黨中央13日公布總統初選民調結果，總統蔡英文（圖）民調勝過前行政院長賴清德，將代表民進黨角逐2020總統大選，爭取連任。中央社記者鄭傑文攝　108年6月13日

（中央社台北13日電）總統蔡英文在民進黨總統初選擊敗前行政院長賴清德，蔡總統陣營對於民進黨民調結果進一步分析發現，蔡總統在年輕族群取得極大優勢，只有在50到59歲這個年齡層小輸給賴清德。

蔡總統在5份民調的平均支持度達35.67%，領先賴清德的平均支持度27.48%將近8.2個百分點。細看內部分析，在年齡層支持度方面，蔡總統在20至29歲的支持率最高，在50至59歲的年齡層中，則是輸給賴清德。

民進黨這次初選共有5個民調單位執行，除民進黨中央黨部外，另委託山水、趨勢、全方位、循證4家民調公司，3天的民調總共完成1萬6051份有效樣本，其中，市話占8056通，手機7995通，蔡總統以35.6768%勝過賴清德的27.4843%。

根據民調進一步分析，在1萬6051份有效樣本中，受訪者各年齡別除50到59歲已微幅差距小輸外，蔡總統都領先賴清德。蔡英文尤其在年輕階層的優勢相當明顯，其中在20至29歲，更以24.8個百分點大勝。

在與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲對比方面，蔡總統也僅分別在50到59歲、30到39歲，小輸給韓國瑜、柯文哲；在年輕族群方面大勝韓國瑜，在50歲以上階層大勝柯文哲。（編輯：楊凱翔）1080613

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報