民進黨初選民調 蔡總統年輕族群大勝

（中央社台北13日電）總統蔡英文在民進黨總統初選擊敗前行政院長賴清德，蔡總統陣營對於民進黨民調結果進一步分析發現，蔡總統在年輕族群取得極大優勢，只有在50到59歲這個年齡層小輸給賴清德。

蔡總統在5份民調的平均支持度達35.67%，領先賴清德的平均支持度27.48%將近8.2個百分點。細看內部分析，在年齡層支持度方面，蔡總統在20至29歲的支持率最高，在50至59歲的年齡層中，則是輸給賴清德。

民進黨這次初選共有5個民調單位執行，除民進黨中央黨部外，另委託山水、趨勢、全方位、循證4家民調公司，3天的民調總共完成1萬6051份有效樣本，其中，市話占8056通，手機7995通，蔡總統以35.6768%勝過賴清德的27.4843%。

根據民調進一步分析，在1萬6051份有效樣本中，受訪者各年齡別除50到59歲已微幅差距小輸外，蔡總統都領先賴清德。蔡英文尤其在年輕階層的優勢相當明顯，其中在20至29歲，更以24.8個百分點大勝。

在與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲對比方面，蔡總統也僅分別在50到59歲、30到39歲，小輸給韓國瑜、柯文哲；在年輕族群方面大勝韓國瑜，在50歲以上階層大勝柯文哲。（編輯：楊凱翔）1080613