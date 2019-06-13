蔡總統感謝賴清德 打團結牌一個都不能少

（中央社記者謝佳珍台北13日電）總統蔡英文在民進黨初選勝出，她在臉書發文表示，這段時間，前行政院長賴清德表現的毅力，和今天所展現的風度，都讓她欽佩。總統並提出未來要團結民進黨，一個都不能少等「5個要」，做為未來目標。

民進黨中午公布總統初選民調結果，蔡總統擊敗賴清德，將代表民進黨角逐2020總統大選，爭取連任。賴清德說，他已致電黨主席卓榮泰表達接受初選的結果，會履行承諾，支持黨提名的候選人。

初選結果揭曉後，蔡總統在臉書發文表示，從2016年宣誓就職那一刻起，她很清楚，總統要擔負的責任，就是國家前途和人民福祉。當她面對初選挑戰時，這樣的信念一直沒有改變過，面對2020大選，也不會改變。

總統說，未來，守護民主台灣、捍衛改革成果、鞏固國家主權，依然是她必須全力以赴的目標。

蔡總統表示，初選已經結束，她要特別感謝賴清德，還有所有給她指教與鞭策的先進，這些惕勵，讓她更看清楚自己的問題與盲點，也讓整個團隊更加戰戰兢兢，努力做得更好。這一段時間以來，賴清德表現的毅力，和今天所展現的風度，都讓她欽佩。

總統說，感謝民進黨主席卓榮泰以及所有黨工同仁，這一段時間的辛勞。更要感謝5人小組、黨中常執委們，以無比的耐心一起穩住大局。也要感謝關心跟支持民進黨的朋友，「你們是守護台灣最關鍵的力量」。此刻開始，必須用心每一天、團結每一個人。

蔡總統也提出「5個要」作為未來目標：要團結民進黨，一個都不能少；要讓民進黨大於民進黨，連結社會最大力量；要捍衛改革成果，確保經濟繁榮，讓人民有感；要守護主權，讓世世代代的台灣人選擇自己的未來；要結合國際社會堅持民主自由人權的朋友，讓台灣成為世界的台灣。

總統說，「初選是自我淬鍊，競爭讓我們更進步」。現在，團結起來，為了台灣，「我們要一起打贏2020，我們一定要贏，也一定會贏」。

蔡總統臉書全文：

從2016年宣誓就職那一刻起，我很清楚，總統要擔負的責任，就是國家前途和人民福祉。當我面對初選的挑戰時，這樣的信念，我也一直沒有改變過，面對2020大選，也不會改變。

未來，守護民主台灣、捍衛改革成果、鞏固國家主權，依然是我必須全力以赴的目標。

初選已經結束，我要特別感謝賴前院長，還有所有給我指教與鞭策的先進，這些惕勵，讓我更看清楚自己的問題與盲點，也讓整個團隊更加戰戰兢兢，努力做得更好。這一段時間以來，賴前院長表現的毅力，和今天所展現的風度，都讓我欽佩。

感謝卓主席以及所有黨工同仁，這一段時間的辛勞。更要感謝五人小組、黨中常執委們，以無比的耐心，一起穩住大局。我們也要感謝關心跟支持民進黨的朋友，你們是守護台灣最關鍵的力量。此刻開始，我們必須用心每一天、團結每一個人。

我也要提出「5個要」，作為未來的目標：

1. 要團結民進黨，一個都不能少。2. 要讓民進黨大於民進黨，連結社會最大力量。3. 要捍衛改革成果，確保經濟繁榮，讓人民有感。4. 要守護主權，讓世世代代的台灣人選擇自己的未來。5. 要結合國際社會堅持民主自由人權的朋友，讓台灣成為世界的台灣。

初選是自我淬鍊，競爭讓我們更進步。現在，團結起來，為了台灣，我們要一起打贏2020，我們一定要贏，也一定會贏。（編輯：林淑媛）1080613