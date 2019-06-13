民進黨總統初選逆轉勝 催出2.0版蔡英文

九合一敗選後聲勢下挫的總統蔡英文（圖），在黨內提名遭前行政院長賴清德挑戰下，除在網路以辣台妹形象深植人心，加上減稅等政績牌發酵，讓她變身蔡英文2.0。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北13日電）九合一敗選後聲勢下挫的總統蔡英文，在黨內提名遭前行政院長賴清德挑戰下，除在網路以辣台妹形象深植人心，加上減稅等政績牌發酵，讓她變身蔡英文2.0，經歷此一戰役，有如提前操兵，打出好久未見的聲勢。

去年九合一敗選，民進黨從執政13縣市淪為6縣市，高雄市長韓國瑜在政壇掀起一股「韓流」無人能擋，民進黨籠罩在低氣壓，黨內對2020大選都很難樂觀。

蔡總統在敗選後改變風格，今年元月中國國家主席習近平發表「告台灣同胞書」40週年的紀念談話，總統站上火線強勢回擊，被網友封為「辣台妹」，聲勢逐漸回升，逐步重整隊伍準備迎戰2020連任。

不料，賴清德卻出乎黨內意料之外，在總統初選第一天登記，挑戰蔡總統連任之路。蔡總統在面臨內外夾擊之下，穩步經營，除了國政之外，很大一個重心放在經營社群網路，以「辣台妹」形象和網友對話，獲得了相當好的效果。

從元月起至今，蔡總統臉書粉絲按讚數高居全球民主國家女性元首之冠，高達239萬個按讚數，領先台北市長柯文哲的212萬、高雄市長韓國瑜的77萬、賴清德的71萬；總統的line群組粉絲按讚數高達46萬，居國內政治領袖之冠，光是回應習近平談話一篇文章就破10萬按讚數。

去年九合一選舉敗選後，蔡總統曾自剖過去沒站在第一線領導，導致社會更分裂，但今年以來，她除了在兩岸議題數度站上第一線，強化領導角色外，在社會分歧的議題如同婚議題，也較過去更為直接表態。

在政策方面，蔡總統也和行政院長蘇貞昌搭配得更為緊密，兩人同框泡茶反擊自由貿易經濟區，還一起聯播蘇內閣99天99政績影片。

過去慣常用專業語言解釋國家政策的蔡總統，今年以來最為不同的是強化經營網路社群平台與臉書，用平實語言和字彙與網友溝通，儘管一度被質疑是網紅總統，但無礙她在網路平台獲得的肯定。

她上網紅蔡阿嘎、博恩夜夜秀節目，以及與館長同台等，不但推銷政績，也行銷了個人形象，更吸引了大批年輕人的支持。

蔡總統曾在檢討九合一選舉失利時說：「最該改變的人是我」，這場初選更催出了蔡總統的戰力，印證了賴清德曾當面告訴蔡總統的一句話：「初選若妳贏，就是蔡英文2.0。」（編輯：謝佳珍）1080613