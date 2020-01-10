凱道選前夜 總統：讓世界看到台灣守住民主堡壘

民進黨10日選前之夜在台北凱道舉辦造勢晚會，總統蔡英文（前右3）、黨副總統候選人賴清德（前右4）攜手催票，蔡總統表示，自己被稱為台灣隊長，如今隊長要指派任務，請大家11日一定要去投票。中央社記者吳家昇攝 109年1月10日

（中央社記者溫貴香、顧荃台北10日電）總統蔡英文選前之夜今晚在凱道會師，她表示，香港的年輕人用生命與血淚示範一國兩制不可行，明天換台灣示範民主自由價值會克服一切困難，呼籲支持者集中選票不要分票，用選票向全世界展現守護民主的決心。

「團結台灣民主勝利」選前之夜晚間在凱道登場，由蔡總統執政紀錄影片開場，接著安排海外青年返台代表上台致詞。

晚會首度挑戰在戶外政治造勢晚會「搖滾區」；活動安排社群互動橋段，串連線上線下無距離，主持人問1月11日會不會回家投票，要大家拿起手機回答，每隔一段時間就會請民眾拿起手機同樣問題再問一次，從線上有31萬4683人回答「會」，一路增加到超過53萬人，炒熱活動氣氛。

民進黨主席卓榮泰率領民進黨不分區立委上台，高喊用選票下架國民黨不分區立委候選人吳斯懷。

副總統候選人賴清德致詞表示，中華民國已經在台灣新生，但國民黨總統候選人韓國瑜堅持要推動九二共識，不僅無法捍衛中華民國，還會葬送中華民國、危害台灣。

晚會壓軸是蔡總統在101位首投族陪同下發表演說，訴求催出青年投票，也象徵「2020年台灣要贏」的總統連任、國會過半勝選決心。

蔡總統致詞表示，這個星期四路齊發南北大掃街，今天回到台北凱道，這一路在台灣每一個角落，每個人喊出「蔡英文加油」，她都聽到，短短四個字，承載對台灣未來的期待。

她呼籲選民明天踴躍投票，用選票守護改革的成果、守護民主自由生活方式，守護世代代代年輕人能以生為台灣人為榮的尊嚴，這是大家共同的責任。

晚會在凱道舉辦，蔡總統提起從介壽路改名為凱達格蘭大道的過程，在凱道發生各種抗爭行動，告訴年輕人這條路台灣走得很久、很辛苦，民主不是天上掉下來，中間經過無數抗爭、無數人的犧牲才有自由民主的生活方式，在這塊土地落地生根。

總統說，全世界特別是香港的年輕人都在看台灣年輕人怎麼走這條路，香港的年輕人用生命與血淚示範一國兩制不可行，明天換台灣年輕人為香港人示範民主自由價值會克服一切困難。

「昨天美國時代雜誌有一則報導，問蔡英文能不能守住華人世界裡唯一一塊自由的土地？」蔡總統宣示，明天台灣人要讓世界看到台灣為世界守住這一個民主堡壘。

總統說，這場選戰是為台灣年輕人而戰，3年多來一直告訴自己即使會受傷、過程困難，都要留給年輕人一個更好的國家。這也是4年前的選前之夜，她答應已故台灣獨立建國運動先驅史明的事，史明已經不在，但她沒有忘記史明的話。

總統重申拒絕一國兩制，她說，現在沒有像前一個政府讓國家空轉，儘管外在威脅還在、國際情勢還在變化，但壯大台灣的努力從來沒有中斷過，「就是明天，蔡英文需要你，再挺我一次」，讓改革繼續，全世界都看到中華民國台灣會在這一代人的手上做出正確的決定。

總統表示，不用含血、含淚也不用含恨，用快樂的心情投下守護台灣的一票，並提醒支持者不需要自我懷疑，因為路線沒有錯、是正確的，但不要低估對手，更不要仇恨對方，「明天過後，他們依然是家人、同事與朋友」。

但蔡總統也呼籲，不要分散力量、不要過度樂觀，以為民進黨的票很多，分票、配票，自己沒有過半，結果國民黨過半，集中選票投給民進黨。（編輯：黃國倫）1090110

民進黨10日在台北凱達格蘭大道舉辦「團結台灣民主勝利之夜」造勢晚會，在後方看著大螢幕轉播的民眾，在總統蔡英文與民進黨副總統候選人賴清德出場時，興奮高喊。中央社記者徐肇昌攝 109年1月10日