直播／英德選前之夜衝刺 支持者湧進凱道

總統蔡英文連任「團結台灣民主勝利」選前之夜10日晚間在凱道登場。（蔡英文辦公室提供）

（中央社記者溫貴香、顧荃台北10日電）總統蔡英文連任「團結台灣民主勝利」選前之夜今晚在凱道登場，英德合體將掀高潮，力拚總統連任、國會過半。

晚會現場湧入大批支持者，塞滿凱道會場，人潮並蔓延到中山南路與仁愛路，許多民眾穿著蔡總統藍綠色的競選外套，揮舞旗幟、螢光棒表達支持，並在主持人帶領下高喊「2020台灣要贏」、「蔡英文凍蒜」等口號，現場氣氛熱烈。

蔡總統、賴清德兩人下午首度在台北市與8名立委候選人合體掃街，從忠孝東路7段到忠孝東路1段，整條街道滿滿人潮高喊「2020要贏，小英總統凍蒜」等口號，揮舞著旗幟看到英德兩人站在戰車上尖叫聲不斷。

蔡總統今天從高雄出發，賴清德從台中市北上並到新北市拜票，兩人將會師凱道，傍晚人潮已從台北車站、捷運車站向凱道集中，現場民眾蔡英文當選聲不斷。（編輯：蘇志宗）1090110

民進黨10日在台北凱道舉行「民主勝利之夜」造勢晚會，群眾湧入力挺總統蔡英文連任，有不少家長也帶著孩子到場參加，盼以選票為下一代守護台灣民主自由。中央社記者吳家昇攝 109年1月10日

民進黨10日選前之夜在總統府前凱達格蘭大道舉辦「民主勝利之夜」造勢晚會，現場聚集老中青各世代支持者，一同為總統蔡英文加油打氣。中央社記者吳家昇攝 109年1月10日

民進黨10日在台北凱道舉行「民主勝利之夜」造勢晚會，全力為11日登場的總統及立委大選催票，號召海內外民眾返鄉投下神聖一票，一起用選票守護自由台灣。中央社記者吳家昇攝 109年1月10日

民進黨10日晚間在台北凱達格蘭大道舉行「民主勝利之夜」造勢晚會，為11日的大選投票全力催票，現場熱情支持者揮舞旗幟、高呼口號相挺「辣台妹」。中央社記者吳家昇攝 109年1月10日