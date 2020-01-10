游錫堃：藍營動員成功 籲支持者不可大意

選前最後1天，立委候選人紛紛展開最後衝刺，前行政院長游錫堃（前右）10日陪同民進黨宜蘭縣立委候選人陳歐珀（前中）掃街，力拚選民支持。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 109年1月10日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣10日電）前行政院長游錫堃今天在宜蘭受訪時說，藍營昨晚在台北凱道造勢動員很成功，讓他很憂心，呼籲民進黨支持者在最後關頭還是不可大意，仍要繼續拉票與投票，這樣才算勝利。

立委選戰最後衝刺，尋求連任的民進黨宜蘭縣立委候選人陳歐珀今天在游錫堃陪同下，搭車掃街拜票；國民黨立委候選人呂國華有宜蘭縣長林姿妙陪同掃街。至於被視為第三勢力的無黨籍立委候選人黃定和，也在街頭尋求選民支持。

出身宜蘭的游錫堃下午再度回到故鄉，前往羅東，參加由陳歐珀競選總部發起的「護台灣、挺宜蘭、選前之夜大遊行」。

掃街行前，媒體詢問，中國國民黨總統候選人韓國瑜昨天晚上在台北凱道造勢，如何看待。游錫堃認為，從媒體看來，藍營昨晚的動員很成功，這樣情況讓他非常的憂心，大家本來都覺得總統蔡英文的選情很穩定，但若從藍營動員成功情況來看，民進黨支持者還是要警惕，選舉最後關頭大家還是要繼續拉票，明天更要出來投票，希望讓蔡總統與陳歐珀都可高票連任，讓兩人分別在總統府與國會密切合作，共謀宜蘭的建設及台灣的未來。

林姿妙上午特別請假搭乘呂國華的宣傳車，陪同呂國華掃街拜票。

林姿妙受訪時說，她當選縣長後，宜蘭有很多重大建設需要呂國華到中央去爭取配合。唯有呂國華當選，才能拚出宜蘭更好的生活及未來。

呂國華表示，很感謝林姿妙一路相挺，更在最後關頭陪同他在宜蘭大街小巷向選民懇託，呼籲支持他的選民在明天一定要去投票，讓他配合林姿妙拚出宜蘭的好生活和好未來。

黃定和上午搭乘車隊掃街，晚間規劃徒步掃街向選民請託。他表示，過去宜蘭重大建設一再延宕，宜蘭需要有行政經驗、專業問政、強而有力的立委，並能與縣府合作向中央爭取經費。他有豐富行政及問政經驗、深耕宜蘭25年，呼籲選民給他機會到國會為宜蘭發聲、爭取建設。（編輯：張銘坤）1090110

無黨籍宜蘭縣立委候選人黃定和（前）10日投票前夕，搭車在縣內主要鄉鎮市街道掃街拜票，呼籲選民給他機會前進國會，為宜蘭發聲、爭取建設。（黃定和競選總部提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 109年1月10日