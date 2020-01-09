蔡總統：用選票告訴世界 台灣不接受一國兩制

選舉投票在即，無黨籍台北市立委候選人林昶佐9日晚間在龍山寺前廣場舉行造勢大會，有支持者手舉「光復香港 時代革命」旗幟，表態挺港也挺林昶佐。中央社記者王騰毅攝 109年1月9日

（中央社記者陳俊華台北9日電）總統蔡英文今天說，香港已經證實一國兩制的失敗，民主跟威權無法同時存在，任何政黨若對此議題模糊、曖昧，都是拿台灣的未來作為賭注，一定要用選票告訴世界，台灣不接受一國兩制。

無黨籍立委候選人林昶佐晚間在龍山寺廣場舉辦「中正萬華團結之夜」選前造勢晚會，邀請總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁、民進黨副秘書長林飛帆，台北市議員劉耀仁、周威佑、吳佩憶等人到場。

林昶佐一上台就宣布，現場已經超過2萬人，4年前也在同個場地辦晚會，當時有1萬5000人就很高興了；針對中國要破壞其他國家的民主，全世界民主國家都很擔心，並透過立法手段來防止，台灣在最前線面對中國，決心是最強的，去年底也通過反滲透法，這次選舉全世界都在看台灣人民會做出什麼決定。

蔡總統約在晚間9時40分壓軸登場，現場氣氛也到最高潮，全場民眾起身搖旗，高喊「凍蒜」。蔡總統說，今天行程確定很趕，她還在全台大車掃，但為了讓和她理念相同的林昶佐能進入立法院，她一定要來，這選區是「激戰中的激戰區」，林昶佐的對手是保守、反動的力量。

總統蔡英文（左）9日晚間現身無黨籍台北市立委候選人林昶佐（右）的造勢晚會，蔡總統說，今天行程確定很趕，她還在全台大車掃，但為了讓和她理念相同的林昶佐能進入立法院，她一定要來。中央社記者王騰毅攝 109年1月9日

蔡總統說，要讓台灣走向世界，絕對不能讓國民黨的對手拿下這一席，一定要不分黨派支持，守住國會進步的一席，「從落後拚向激戰、還要從激戰拚到勝選」，為了讓台灣繼續往前走，「這一席就是關鍵，一定要讓林昶佐連任」。

蔡總統表示，看到香港年輕人在地鐵站被警察打得頭破血流，大家習以為常的自由，只要有一點閃失就會失去，香港已經證實一國兩制的失敗，民主跟威權無法同時存在，任何政黨若對此議題模糊、曖昧，都是拿台灣的未來作為賭注，一定要用選票清楚告訴世界，台灣不接受一國兩制，台灣要主權、要民主、要改革。

蔡總統說，這次選戰是為台灣年輕人而戰，下一代年輕人就不必在街頭爭取生存空間。再給蔡英文4年，一起守護台灣的主權民主、繼續做改革、讓台灣經濟往前走、讓民主更健壯，「我們就是最勇敢的台灣人」。

行政院長蘇貞昌（左）9日晚間出席無黨籍台北市立委候選人林昶佐（右）舉辦的「中正萬華團結之夜」造勢大會，蘇貞昌逗趣發言讓現場眾人忍不住笑出來。中央社記者王騰毅攝 109年1月9日

無黨籍台北市第5選區立委候選人林昶佐（右）9日晚間在龍山寺前廣場舉辦「中正萬華團結之夜」選前造勢晚會，行政院長蘇貞昌（左）跨黨派到場相挺，籲請選民全力支持優質立委續留國會。中央社記者王騰毅攝 109年1月9日

蘇貞昌致詞時表示，他當行政院長真的有夠忙，「從台灣頭管到台灣尾，從蚊子管到豬」，去年登革熱疫情最多的就是高雄市，他拜託高雄市長韓國瑜管好疫情，經費由中央來出，別讓蚊子飛出來，「結果市長自己跑出來」。

蘇貞昌也說，蔡政府照顧眾人，拚經濟、減稅、給人民福利，有國民黨立委批評政府大撒幣，他說，「錢給人民有什麼不好？不好的政府才跟人民搶錢」；蔡總統對於中國步步進逼是寸步不讓，推動國機國造、國艦國造，讓中國不敢亂打主意，有主權才不會像香港這麼淒慘。

蘇貞昌說，保護台灣不是空口說白話，而是要有行動，最重要的是預算要能在立法院能通過，林昶佐是為台灣、顧主權，真正會做事的人，要讓他繼續留在立法院，呼籲大家集中選票讓蔡總統連任、民進黨在國會過半，才有辦法做事。

林飛帆說，從6年前不顧一切打進立法院的那一刻，「就沒打算跟中國低頭」；對手動用上億資源打選戰，他知道民進黨還不夠好，有很多可以進步的地方，拜託大家再給民進黨一次機會來延續改革，絕對能讓台灣成為讓人民幸福、讓全世界尊敬的國家。（編輯：張均懋）1090109

民進黨副秘書長林飛帆（圖）9日晚間到龍山寺前廣場，出席無黨籍台北市立委候選人林昶佐主辦的造勢活動，呼籲支持者不能夠大意，一定要去投票，務求票票入匭。中央社記者王騰毅攝 109年1月9日

總統蔡英文（左）9日晚間現身無黨籍台北市立委候選人林昶佐（右）的造勢晚會，蔡總統說，今天行程確定很趕，她還在全台大車掃，但為了讓和她理念相同的林昶佐能進入立法院，她一定要來。中央社記者王騰毅攝 109年1月9日