蔡總統高雄選前之夜 婦人排6小時領紅包袋

民進黨10日在高雄鳳山舉辦「光復高雄」選前之夜造勢晚會，並發放限量鼠年紅包袋，吸引民眾白天就大排長龍，乘坐電動車的60歲尤姓婦人（前）搶得頭香。中央社記者陳朝福攝 109年1月10日

（中央社記者陳朝福高雄10日電）民進黨今晚在高雄捷運鳳山西站旁的總統蔡英文競選總部前空地，舉辦選前之夜，並發放限量鼠年紅包袋，乘坐電動車的60歲尤姓婦人搶排第一名，她歷經了6小時如願領到紅包袋。

蔡總統高雄競選總部今晚舉辦「2020蔡英文總統高市勝選團結大會」造勢活動，並預告由總統府秘書長陳菊等人發放限量的總統紅包袋，大批支持者中午即聚集總部等候，紅包袋發放區大排長龍。

行動不便的尤姓婦人中午12時許即從高雄市小港區的住處，搭乘高雄捷運到美麗島站，再轉乘到鳳山西站，卡位搶排領限量紅包袋的第一名，等待至下午5時開始發放時如願領到。

尤姓婦人表示，「支持小英總統，排再久也不會累」，紅包袋要好好收藏。一名來自高雄大寮區的70歲黃姓婦人也表示，支持蔡總統，2020一定要贏。

陳菊下午5時許到場發放限量紅包袋，看到民眾大排長龍相當高興和感謝民眾支持。她說，發放光復高雄鼠年紅包袋，希望大家在選情之夜釋放熱情，明天將熱情化為選票，站出來支持3號蔡總統、8席高雄民進黨立委候選人及14號政黨票。

對於媒體提問昨晚國民黨的凱道造勢晚會人潮等問題，陳菊表示，不知道有多少人，人潮來自全台動員，各自努力，社會一定要有公道是非，不是靠網路、靠聲量，從事政治一定有原則是非，「這樣的公道社會，才是我們要追求的」，期待高雄人民站出來。（編輯：謝雅竹）1090110

民進黨「光復高雄」選前之夜造勢晚會10日在高雄鳳山登場，湧入大批支持者，總統蔡英文高雄競選總部宣布，晚間現場已有超過15萬人參與。（蔡英文高雄競選總部提供）中央社記者董俊志傳真 109年1月10日

民進黨陣營10日選前之夜在北中南各地舉辦大型造勢活動，高雄場的「光復高雄」造勢晚會也盛大登場，不少支持者攜家帶眷到場，一起為總統蔡英文加油。中央社記者董俊志攝 109年1月10日

2020總統大選即將投票，民進黨10日在高雄舉辦「光復高雄」選前之夜造勢晚會，吸引許多民眾參與，有人特地戴上小丑面具到場相挺。中央社記者董俊志攝 109年1月10日