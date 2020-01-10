青年返鄉列車募資大幅成長 送3300人回家投票

大批青年學子因「回家以後－2020青年民主返鄉列車」募資計畫受惠，得以用較為便宜的票價乘車返家投票，遊覽車10日下午陸續發車，台北車站外的集合點也湧現不少乘車人潮。中央社記者裴禛攝 109年1月10日

（中央社記者陳至中台北10日電）台灣青年民主協會主辦的「青年民主返鄉列車」今天下午啟動，共將送超過3300名青年回家。主辦單位分析，相較2018年九合一選舉，這次大選青年投票熱度更高，募資成長超過3倍。

明天是總統、立委投票日，台灣青年民主協會（青民協）和台灣學生聯合會（台學聯）合辦的民主返鄉列車，今天下午首批從台北車站出發的6班客運，約有250人帶著大包小包和興奮心情返鄉。

主辦單位總共安排78班次、34條路線，從全台各地發車，今天和明天都有班次。青民協理事長林彥廷表示，這一次返鄉列車原本預計募資新台幣99萬元，但最後募得高達288萬元，且幾乎都是小額捐款，最多的一筆也只有2萬元左右。

青民協在2018年九合一選舉，也有推出返鄉列車活動，當時募得的款項是90萬元，這一次2020大選募資成長超過3倍。林彥廷分析，許多人從2018年選舉和公投結果，看出世代間的想像有落差，因此這次大選參與度更高。

今天搭乘返鄉列車的台灣大學陳姓學生表示，她周遭的人原本對政治較消極，但香港「反送中」事件爆發後，對台灣年輕人產生一定影響，願意把自身對社會的關心，化為實際行動。

實踐大學曾姓學生表示，相比於2018選舉，這次年輕人更有危機感。社群網路有許多訊息，不斷提醒中高齡層投票率高，年輕族群投票率偏低，讓許多人不再覺得「少一票沒差」。

青民協秘書長張育萌表示，過去幾次選舉，20到35歲青年投票率相對較低，不是因為年輕人不關心政治，而是受到離家求學、就業的交通和經濟壓力，導致投票率低落。

張育萌強調，青民協是由來自不同地區的青年組成，成員有著不同的意識型態，背後沒有特定政黨，也沒支持任何特定的投票意向，只是希望青年可以不受環境和結構限制，投下選票實現民主參與。

台學聯理事長陳估熊表示，從這次募資的熱度，顯著感受到年輕人的希望寄託。他認識很多人近來在社群平台「宣告投票意志」，接著就受到家中長輩的情緒勒索。他們同時也發起「返鄉投票未必回家開票」活動，讓返鄉的青年可以和「同溫層」聚在一起，不論開票結果如何，都可一起哭、一起笑。（編輯：葉俐緯）1090110

「回家以後－2020青年民主返鄉列車」計畫募資成功，讓學生能以較便宜的票價搭車返鄉，在2020大選中投下神聖一票，10日下午受惠青年學子在台北車站陸續上車，準備回家投票。中央社記者裴禛攝 109年1月10日

台灣青年民主協會與台灣學生聯合會10日在台北車站舉行「2020青年民主返鄉列車」記者會，呼籲青年與學子返鄉投票，更要在返家後積極與家人溝通分享彼此想法，也要讓社會更重視青年聲音。中央社記者裴禛攝 109年1月10日