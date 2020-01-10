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青年返鄉列車募資大幅成長 送3300人回家投票

最新更新：2020/01/10 17:40
大批青年學子因「回家以後－2020青年民主返鄉列車」募資計畫受惠，得以用較為便宜的票價乘車返家投票，遊覽車10日下午陸續發車，台北車站外的集合點也湧現不少乘車人潮。中央社記者裴禛攝　109年1月10日
大批青年學子因「回家以後－2020青年民主返鄉列車」募資計畫受惠，得以用較為便宜的票價乘車返家投票，遊覽車10日下午陸續發車，台北車站外的集合點也湧現不少乘車人潮。中央社記者裴禛攝　109年1月10日

（中央社記者陳至中台北10日電）台灣青年民主協會主辦的「青年民主返鄉列車」今天下午啟動，共將送超過3300名青年回家。主辦單位分析，相較2018年九合一選舉，這次大選青年投票熱度更高，募資成長超過3倍。

明天是總統、立委投票日，台灣青年民主協會（青民協）和台灣學生聯合會（台學聯）合辦的民主返鄉列車，今天下午首批從台北車站出發的6班客運，約有250人帶著大包小包和興奮心情返鄉。

主辦單位總共安排78班次、34條路線，從全台各地發車，今天和明天都有班次。青民協理事長林彥廷表示，這一次返鄉列車原本預計募資新台幣99萬元，但最後募得高達288萬元，且幾乎都是小額捐款，最多的一筆也只有2萬元左右。

青民協在2018年九合一選舉，也有推出返鄉列車活動，當時募得的款項是90萬元，這一次2020大選募資成長超過3倍。林彥廷分析，許多人從2018年選舉和公投結果，看出世代間的想像有落差，因此這次大選參與度更高。

今天搭乘返鄉列車的台灣大學陳姓學生表示，她周遭的人原本對政治較消極，但香港「反送中」事件爆發後，對台灣年輕人產生一定影響，願意把自身對社會的關心，化為實際行動。

實踐大學曾姓學生表示，相比於2018選舉，這次年輕人更有危機感。社群網路有許多訊息，不斷提醒中高齡層投票率高，年輕族群投票率偏低，讓許多人不再覺得「少一票沒差」。

青民協秘書長張育萌表示，過去幾次選舉，20到35歲青年投票率相對較低，不是因為年輕人不關心政治，而是受到離家求學、就業的交通和經濟壓力，導致投票率低落。

張育萌強調，青民協是由來自不同地區的青年組成，成員有著不同的意識型態，背後沒有特定政黨，也沒支持任何特定的投票意向，只是希望青年可以不受環境和結構限制，投下選票實現民主參與。

台學聯理事長陳估熊表示，從這次募資的熱度，顯著感受到年輕人的希望寄託。他認識很多人近來在社群平台「宣告投票意志」，接著就受到家中長輩的情緒勒索。他們同時也發起「返鄉投票未必回家開票」活動，讓返鄉的青年可以和「同溫層」聚在一起，不論開票結果如何，都可一起哭、一起笑。（編輯：葉俐緯）1090110

「回家以後－2020青年民主返鄉列車」計畫募資成功，讓學生能以較便宜的票價搭車返鄉，在2020大選中投下神聖一票，10日下午受惠青年學子在台北車站陸續上車，準備回家投票。中央社記者裴禛攝　109年1月10日
「回家以後－2020青年民主返鄉列車」計畫募資成功，讓學生能以較便宜的票價搭車返鄉，在2020大選中投下神聖一票，10日下午受惠青年學子在台北車站陸續上車，準備回家投票。中央社記者裴禛攝　109年1月10日
台灣青年民主協會與台灣學生聯合會10日在台北車站舉行「2020青年民主返鄉列車」記者會，呼籲青年與學子返鄉投票，更要在返家後積極與家人溝通分享彼此想法，也要讓社會更重視青年聲音。中央社記者裴禛攝　109年1月10日
台灣青年民主協會與台灣學生聯合會10日在台北車站舉行「2020青年民主返鄉列車」記者會，呼籲青年與學子返鄉投票，更要在返家後積極與家人溝通分享彼此想法，也要讓社會更重視青年聲音。中央社記者裴禛攝　109年1月10日
2020總統大選投票在即，「回家以後－2020青年民主返鄉列車」募資計畫成功，10日下午在台北車站的集合點有許多受惠青年學生開心搭上車準備回家投票，在車內揮手道別。中央社記者裴禛攝　109年1月10日
2020總統大選投票在即，「回家以後－2020青年民主返鄉列車」募資計畫成功，10日下午在台北車站的集合點有許多受惠青年學生開心搭上車準備回家投票，在車內揮手道別。中央社記者裴禛攝　109年1月10日
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