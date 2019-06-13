民進黨初選蔡總統大勝 民調全贏賴柯韓

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北13日電）民進黨總統初選民調，總統蔡英文35.6768%、前行政院長賴清德27.4843%，以8個百分點勝出；另外，蔡總統與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲對比，皆勝出。

民進黨總統初選，這次民調方式採市話與手機各半，由蔡總統、賴清德分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲進行三方對比式民調。

民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉今天召開記者會公布民調結果，蔡總統以35.6768%勝過賴清德的27.4843%；民進黨19日中執會將正式公告總統提名人選。

羅文嘉說，3天的民調總共完成1萬6051份有效樣本，其中，市話占8056通，手機7995通。

根據民進黨公布的數字，蔡總統對比韓國瑜、柯文哲，民調數字分別是35.6768%、24.5129%、22.7002%；賴清德對比韓國瑜、柯文哲，民調數字分別27.4843%、23.4740%、27.3804%。

影片來源：中央社

卓榮泰表示，民調出爐後已分別和參選人通過電話，黨中央接著將會啟動選後整合任務。

卓榮泰說，目前沒有得到對此結果有不同意見的表達，希望可以持續團結。

他也說，兩位參選人對於中央黨部在過去這段時間不會有太大質疑，黨中央也盡量做到平衡雙方。

卓榮泰說，「也許這就是歷史的宿命」，當香港人民正勇敢為這一代香港人拿出這麼大的勇氣執行使命，同樣在這一天，民進黨經過86天漫長、中間相當波折的初選過程，產生2020總統候選人；民調結果雙方有輸贏，但整個民主初選機制，全民才是最終的大贏家。

他表示，雙方參選人面對人民決定，在民意之前會低頭謙卑接受，他提到賴清德曾說過民主進步黨需要這一場初選才能夠讓黨更團結，「我們做到了，我們完成了初選，我們必須更團結」。

卓榮泰指出，蔡總統前不久也說過，競爭帶來進步，團結才能勝選；他說，經過民主競爭，讓兩位候選人攤在國人眼前，看到相同與不同的、為國擘畫藍圖的計畫，所以「我們進步了，往後就是要團結爭取勝選」。

另外，在這次初選過程，有一位吳姓網友質疑民調過程，羅文嘉說，剛才民調委員會統計完之後，正式開會，就在確認這個個案狀況；根據流程，必須由民調委員會開會，現場確認原始資料有無這通電話，訪員所做記錄是否與這位受訪者表達一致，如果一致，問題就解決，若不一致，就會把原始錄音檔調出來確認，現在正在進行中。（編輯：謝佳珍）1080613