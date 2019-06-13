開高走低 賴清德飽嚐政治冷暖

86天的初選之路，讓前行政院長賴清德的政治處境、黨內關係全盤改變，與新潮流也漸行漸遠，但他仍然擁有強大的基層實力，下一步怎麼走，對於2020總統大選有舉足輕重的影響。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北13日電）6月11日傍晚，前行政院長賴清德車隊在滂沱大雨中抵達凱道，渾身淋得溼透的他在宣傳車上賣力拉票，他說自己是「歡喜做、甘願受」。就如同3月的立委補選，賴清德也是在艱苦的環境下作戰，但這次他失敗了，輸給了現任總統蔡英文。

登記總統初選之後，在許多綠營支持者眼裡，賴清德成了破壞團結的元凶，讓他承受極大的壓力，不少好友勸他退選，但個性執著的他不改初衷；而昔日新潮流要角多支持蔡總統，更讓他飽嚐人情冷暖。

86天的初選之路，讓賴清德的政治處境、黨內關係全盤改變，與新潮流也漸行漸遠，但他仍然擁有強大的基層實力，下一步怎麼走，對於2020總統大選有舉足輕重的影響。

棄醫從政的賴清德，基於「一輩子就是要做一件讓自己血熱起來的事」，投入1996年國大代表選舉，從政之路一路順遂；在台南市長任內，曾因議長涉及賄選，堅拒進議會備詢長達234天，令外界印象深刻。

這種執著的性格，是賴清德從政之路上最鮮明的足跡。九合一敗選後，蔡總統多次挽留，但賴清德仍堅辭院長一職；316台南立委補選，賴清德賣力輔選，連自己選舉都沒這麼認真，許多人勸他不要太投入，免得萬一台南敗選連帶受傷，但賴不為所動；到這次投入總統初選，連昔日戰友陳菊、利錦祥也拉不住。

台南立委補選民進黨驚險過關，賴清德憂基層熱情不再，韓流將在總統大選時再度襲捲全台，為了力挽狂瀾，他決定跳下來承擔。但賴的參選引爆了民進黨內集體焦慮與矛盾，昔日閣揆挑戰現任總統，更讓他背上「偷襲、背叛、無誠信」等罵名，使得政治金童聲望下滑。

儘管賴清德一再澄清，並說一支球隊應該選出最強投手贏得勝利，這並不是背叛；但黨內風向並不在他身上。與蔡總統相較，賴無論在團隊、資源上都居於絕對劣勢，初選打來相當辛苦。而中執會中僅得到立委林俊憲一人支持，總統初選辦法及時間改變，連個性執著的他也不得不低頭，唯一的要求就是走完初選。

到選戰最後關頭，賴清德訴諸人民，用苦行僧行腳全台灣，由南向北不畏風雨車隊掃街拜票，民進黨前副秘書長游盈隆日前在臉書表示，滂沱大雨，他開車，雨刷幾乎都來不及掃開正面迎來的大雨，站在吉普車上的賴清德想必更強烈感受到雨打在臉上的痛。

游盈隆說他想起一首西洋老歌雨和淚（rain and tears），意思是說「雨和淚分不清」，似乎是早已寫好給賴清德，不過游盈隆仍然鼓勵賴「走完初選，不管結果如何，你（賴清德）都是贏家。」

經過將近3個月的初選激戰，賴清德自嘲被扣3項罪名「誠信、偷襲、政變」，如今初選結果揭曉，儘管心中交雜著雨和淚，走過這一遭，賴神步下神壇、嚐盡政治冷暖，淬鍊後的賴清德，勢必將沉潛一段時間，再尋找新的政治座標。（編輯：謝佳珍）1080613