蔡英文辣台妹形象發酵 賴清德主權牌失色

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北13日電）民進黨總統初選，總統蔡英文成功營造辣台妹形象，尤其主打兩岸外交牌，在網路獲得很多年輕人按讚，相對於前行政院長賴清德一開始定調「佛系打法」，主權牌又未能超越蔡總統，反而受制深綠路線，最後由蔡總統逆轉勝，拿下爭取連任的門票。

蔡總統勝出的原因，蔡營核心幕僚表示，最近有些施政成果慢慢展現，如5月報稅的稅改案，人民相當有感；同婚議題，過去民進黨兩面不討好，但同婚專法已經完成立法，亞洲第一個同婚合法化的光環更贏得全球注目，這兩個政策年輕人相當有感，年輕選票慢慢回籠。

另外，打過兩次總統大選選戰的蔡總統，無論在組織或文宣團隊都優於對手。蔡營幕僚指出，蔡陣營啟動準大選模式，採取以時間換取空間打法，搭配施政效果逐漸展現、加上小英之友會等組織動員，民調緩慢提升，最後與賴清德黃金交叉，逆轉整個局勢。

美國一連串友台措施發酵，也是蔡總統取得優勢的原因之一。黨內入士說，最近的「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」，是台美關係新的里程碑，凸顯蔡總統在國際外交的優勢。

民進黨立委羅致政也說，美、日等主要國家認同蔡政府的立場，所以有一系列的動作出來；另外，香港局勢的變化，也讓台灣民眾有很大的警訊，某個程度反映在民調上面。

蔡總統走中間路線，兩岸外交成果相對吸引年輕選民，這讓賴清德的主權牌相形失色。黨內人士也認為，部分深綠力量支持賴清德，反讓賴遭到限制，有些深綠媒體人或大老的發言失當，雖不是賴清德授意，但帳都會算到賴清德身上，讓他左支右絀。

跨派系力挺，也是蔡總統勝出的原因之一。民進黨內高層說，早在初選之前派系就有默契要支持蔡總統，「在初選之前這個整合就完成了」，雖然後來賴清德投入選戰，但新的局勢並沒有改變派系的默契，只是多花了幾個月在處理初選。

現任行政院長蘇貞昌政績出色，也被認為有助攻的效果、民進黨內高層說，過去蔡政府「明明做好事，但最後變成裡外不是人」，這是因為行政部門缺乏溝通能力；蘇貞昌就任後，利用不同的通路、不同的語言與不同的群體溝通，行政部門的政績就容易被凸顯出來。

至於賴清德遭逆轉敗，黨內人士觀察，賴清德一開始定調「佛系打法」，反而對自己形成束縛，綁手綁腳，對於「承擔大局、決心力挽狂瀾」沒有戰略、戰術，只能且戰且走。

該名人士也表示，賴清德團隊不夠強、也沒有做好準備，雜牌軍當然無法與蔡陣營的正規軍作戰，才會從原來的領先局勢，短時間內被追過。

親近賴清德人士承認，賴清德在年輕族群形象模糊，但他也表示，改變初選時間與規則、資源大量挹注，都對蔡總統有利，這是一場資源不對稱的選戰，如果初選遊戲規則不改，賴清德一定勝出。（編輯：謝佳珍）1080613