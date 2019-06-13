蔡總統過首關 連任挑戰仍嚴峻

（中央社記者葉素萍、溫貴香、范正祥台北13日電）總統蔡英文在民進黨初選勝出，通過爭取連任首關，接著除面臨黨內整合考驗，外在還有多變的經濟環境，尤其對手除了國民黨人選外，台北市長柯文哲始終保持參選可能性，將成為最大變數。

民進黨去年九合一選舉挫敗，黨內元氣大傷，好不容易在立委補選稍稍重新找回信心，但前行政院長賴清德突然登記總統初選，挑戰蔡總統連任，過程中因初選方式與時程的爭論，引發黨內對立。

儘管賴清德喊出黨內不用表態，但蔡賴實力伯仲之間，最後關頭雙方支持者從空戰打到巷戰，黨內要角、縣市長、部會首長、民代、地方黨部主委紛紛表態選邊站。

如今初選落幕，蔡總統出線，但黨內裂痕牽扯新仇舊恨，如何弭平裂痕、清理內戰戰場，面臨的考驗不比大選輕鬆。雖然賴清德一開始就說，若初選輸了，他會支持蔡總統；但挺賴的支持者與獨派人士，能否在大選轉而支持蔡總統，仍待觀察，這也是蔡總統出線後，必須解決的難題。

對於民進黨下一步怎麼整合，總統府資政吳澧培認為，要看「贏的人」的做法，不是在於「說法」，要看「做法」。

至於黨內喊出「蔡賴配」，黨政幕僚表示，整合工作當然不是誰配誰，而是落實一加一大於二的團結勝選方程式，整合工作包括賴清德、賴清德支持者、府院黨與黨團，工程浩大。

民進黨前副秘書長徐佳青說，面對大選最好的競選方式，不外是充分溝通執政成績讓人民有感，選舉過程中減少犯錯，合縱連橫努力吸納非藍非白的力量。

徐佳青也認為，初選過後，還會有震盪期，一邊的情緒沒法馬上沉澱，但當國民黨初選定於一尊時，競選期間即便有不同聲音，但慢慢地基於共同光譜上的立場，終究會體認大局，絕大部分還是會整合。

民進黨內輔選幹部說，國民黨總統人選一個月後就出爐，台北市長柯文哲也蠢蠢欲動，面對黨外的威脅，蔡賴一定要體會到「彼此才是要團結的對象」。

民進黨內高層評估，柯文哲現在是以逸待勞，除非柯文哲的支持度瞬間跌落，否則柯文哲參選可能性極高。

2020總統大選可能形成「三腳督」，根據民進黨今天出爐的總統初選5家公司民調，蔡英文雖然民調都贏過高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲，但在年輕票源和柯文哲呈現拉鋸，如果柯文哲參選，將牽動年輕選票流向，成為大選一大變數。

蔡陣營幕僚則認為，柯文哲向來以年輕票取勝，若執意參選，對上蔡總統完全討不到便宜，選戰最後關鍵可能產生棄保效應。

蔡陣營評估「三腳督」是一個變動中局勢，存在很多變數，但是否三強鼎立或者三強到底是哪三強，都有待觀察。

此外，隨著美中貿易戰持續升溫，外在經濟環境多變，對政府是一大挑戰，政策走向將影響選民的選票流向，行政院長蘇貞昌上任後和蔡總統緊密合作，能否持續推出讓民眾買單的政策，也將是蔡總統能否連任的關鍵。（編輯：楊凱翔）1080613