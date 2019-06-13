總統：一加一大於二 會與賴清德談勝選最佳方案

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北13日電）總統蔡英文今天表示，已分別與前行政院長賴清德、民進黨主席卓榮泰通電話，卓榮泰談到大家要坐下來談，如何整合所有力量、布局2020選戰，為黨勝選討論出最佳方案，這個時間應該不會太長。

總統下午在總統府召開記者會，被問到有關總統初選民調贏過黨內競爭對手賴清德，且贏過國民黨可能競爭對手高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲。

總統表示，此時此刻開始，最重要的任務就是團結可以團結的力量，守護台灣民主鞏固主權，捍衛改革成果，這些都是她要全力以赴的目標。

總統特別感謝賴清德、對她提出批評指教的人，「他們的惕勵讓我們看到自己的盲點與問題」總統說，讓整個團隊更加戰戰兢兢、努力做得更好，賴清德展現的民主風度與過人毅力，「我們兩個剛才確實已經通過電話，都有共同的信念，一定要團結，讓2020年可以勝選」，台灣不能輸掉。

總統也感謝民進黨主席卓榮泰與黨的工作同仁這段時間辛苦了；也感謝五人小組；民進黨中央黨部的中常委與中執委，這段期間，以無比的耐心，穩住這個大局。也感謝這段期間支持小英與支持民進黨很多朋友，團結完成了初選，未來也要一起團結守護台灣。

記者問蔡賴配是否還是團結整合的選項，總統表示，賴清德這段期間很辛苦，需要休息，一加一大於二的原則是不變的，也沒有說哪個1比較大，「我們會坐下來一起討論，為這個黨的勝選討論出一個最佳方案」。

被問到黨內整合工程是否有初步想法、方向與時間表，總統表示，持續會以國家政務為最優先，在這個之餘會進行整合；也跟民進黨主席卓榮泰通過電話，卓榮泰也說，大家要坐下來談一下，後續2020選戰要如何布局，如何整合所有力量，「不但是我個人要努力的，相信在黨中央、全體中常委、中執委努力之下，在共同目標下，討論出一個最好的方案，這個時間應該不會太長」。

對於國民黨總統初選參選人、鴻海董事長郭台銘表達想要與總統談經濟，蔡總統表示，做總統不只要懂經濟，更重要是要懂國家大政，且精準掌握國際局勢，讓國家走在正確的道路上，這是國家領導人的責任。

「我有注意到郭董事長經常講，經濟人對上半個經濟人」總統說，正確的講法是一個現任總統主導了國家大政，全方位守護這個國家，跟一位企業家的對比。（編輯：楊凱翔）1080613