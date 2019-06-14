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民進黨總統初選
民進黨中執會5月29日討論總統初選辦法，全體共識不經表決通過初選方式納入手機民調，與台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜對比，6月10日起民調3天，民進黨13日公布由總統蔡英文勝出。
民進黨總統初選
新聞專題
民進黨總統初選4/10

揭初選協調秘辛 羅文嘉：賴清德是正人君子

最新更新：2019/06/14 12:18
民進黨秘書長羅文嘉（圖）14日上午接受周玉蔻嗆新聞專訪表示，以驚滔駭浪、走在鋼索上小心翼翼走到對岸，形容從初選登記之日到初選民調出爐日86天，這是創黨以來從未有過的情況。（中央社檔案照片）
民進黨秘書長羅文嘉（圖）14日上午接受周玉蔻嗆新聞專訪表示，以驚滔駭浪、走在鋼索上小心翼翼走到對岸，形容從初選登記之日到初選民調出爐日86天，這是創黨以來從未有過的情況。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北14日電）民進黨秘書長羅文嘉今天表示，前行政院長賴清德首次與5人小組會晤即表達，「蔡總統會贏得初選、他會全力支持」。這段話正是昨天民調公布結果。羅文嘉認為，賴清德是正人君子，初選過程受盡委屈。

民進黨總統初選13日出爐，總統蔡英文勝出贏對手賴清德8.2個百分點，贏高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲超過10個百分點。羅文嘉上午接受周玉蔻嗆新聞專訪表示，以驚滔駭浪、走在鋼索上小心翼翼走到對岸，形容從初選登記之日到初選民調出爐日86天，這是創黨以來從未有過的情況。

羅文嘉說，他與黨主席卓榮泰主觀上認為應維持遊戲規則、不應改變規則或延遲，但客觀上有困難，一直堅持下去，很可能黨立即分裂，初選走不下去，希望明年大選能夠贏的優先目標可能就沒了，因此必須做出妥協。

賴清德3月18日登記參與民進黨總統初選，羅文嘉透露，5人小組3月下旬，第一次正式跟賴清德碰面，賴清德當時表示，蔡總統與民進黨需要這場初選，因為有這場初選才能整合、才能團結、療癒去年九合一選舉的創傷；第二，小英總統會贏，因為過程中會激發總統的潛力與不同；第三，蔡總統贏得初選，他一定全力支持。

他表示，當時外面的民調賴清德是領先且遊戲規則尚未改變，上午他細細回想這段話，這段話正是昨天初選民調公布之後所有結果，民進黨經過初選找回話語權；小英總統贏了且戰鬥能力大為增加；賴清德在第一時間表達大敵當前，全力支持蔡總統，並隨即致電卓榮泰、蔡總統。

羅文嘉說，以過去從政經驗、近身觀察，賴清德是正人君子、正派的人。初選過程，賴清德受盡委屈，應還他一個公平。

主持人問初選過程中，卓榮泰與羅文嘉一度被指為與賴清德聯手宮廷政變，羅文嘉說，不太理會這些，因為結果會證明，如果真的是一個政變的劇本，「很多時候就不是今天這個結果了」。（編輯：林孟汝）1080614

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