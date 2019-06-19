獲民進黨正式提名 蔡總統：我一定當選[影]

（中央社記者葉素萍台北19日電）民進黨今天正式提名總統蔡英文角逐2020總統大選，蔡總統說，她一定使命必達、一定當選，2020目標很清楚「總統要勝選、立委一定要過半」；她也說，競選的關鍵就是年輕世代力量的支持。

民進黨中執會今天正式通過總統蔡英文為2020年第15任總統提名候選人，蔡總統赴民進黨中央向中執委致意並發表談話；與會的民進黨中常委、中執委高呼「蔡英文凍蒜」。

蔡總統致詞提到，一定全力以赴、使命必達，完成2020總統大選的責任，「一定當選」。

她感謝民進黨中央黨部、黨主席卓榮泰帶領的團隊，這次初選非常辛苦，在各方關注下，歷經挑戰，終於讓初選順利落幕。

蔡總統並再次感謝前行政院長賴清德與她一起走完初選，過程中，激勵黨的士氣，並有機會將執政價值與成績向全國人民再次說明，感謝賴清德的毅力與民主風範。

她接著感謝執政團隊3年多來的執政，備極艱辛，在前行政院長林全規劃下，賴清德的執行，以及現任院長蘇貞昌讓執政變成有感的、有成績的執政，3位行政院長與團隊共同努力，「3年有成」的感覺，也得到人民支持。說到這裡，蔡總統不忘提醒在場人士鼓掌「這個也要拍手！要拍手啊！」

她說，初選已結束，下個階段挑戰更大，責任更艱辛，需要集全黨之力完成任務；2020年的挑戰，不僅是民進黨前所未有的挑戰，也將是台灣前所未有挑戰；這一仗必須集結黨最大的戰鬥力量，包括黨團隊、總統競選團隊、各立委競選團隊，必須充分整合，集結最大競選能量，爭取最大社會力量支持，「讓我們的黨可以大於民進黨，也讓社會能給予我們訴求的願景與價值更多支持。」

影片來源：中央社

蔡總統強調，2020目標很清楚，「總統要勝選、立委一定要過半」；選戰成功之後，任務則是要維護台灣民主自由，捍衛執政價值跟改革成果，更重要的，一定要鞏固主權，這是必須要承擔、一定要承擔、也一定會成功承擔的任務。

她也點名多位具有立委身分、未來要一起作戰的中執委，包括立委王定宇、鄭運鵬、林俊憲、黃秀芳、陳明文、鄭寶清、張宏陸、陳亭妃、李昆澤、蔡培慧。

但沒有提到在場的立委管碧玲，蔡總統解釋：「哦！管媽不是區域立委了，管媽另有更重要的任務！」。

管碧玲這次放棄區域立委，投入爭取不分區。

蔡總統說，大家現在開始是要一起打仗的夥伴，要一起加油、充分合作，在2020各自可以順利當選。

蔡總統提到，初選是競爭過程，難免有摩擦，但初選已過去，這是團結的時刻；她特別提到，這次初選過程中，必須認知一件事情，「年輕世代的需求與要求，我們一定要回應」；民主政治與競選當中，必須將聲量化為組織力量，也必須將組織力量化為聲量，才會集結最大的支持力量，關鍵中的關鍵就是年輕世代的力量，選戰過程與將來執政過程，要爭取更多年輕力量支持，一起改造國家。（編輯：謝佳珍）1080619