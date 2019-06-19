卓榮泰：全黨交付蔡總統重責 組成黃金三角[影]

（中央社記者葉素萍台北19日電）民進黨今天正式提名總統蔡英文角逐2020總統大選，民進黨主席卓榮泰提到會利用「大戰略」與「大對話」兩支利箭，爭取人民信任；黨部、蔡總統競選團隊、立委提名人競選團隊會組成黃金三角。

民進黨中執會今天正式通過總統蔡英文為2020年第15任總統提名候選人，蔡總統赴民進黨中央向中執委致意並發表談話。

蔡總統在去年九合一敗選後，辭去黨主席。

蔡總統談話前，卓榮泰致詞提到，「蔡總統已經7個月沒有進到這會議室，我們會努力讓妳在最快的時間再回來這裡主持會議」，上週初選民調結果出來後，黨中央已正式啟動選後整合任務與轉換選戰模式，為的就是要全力以赴、爭取勝選。

對於這次參加總統初選民調的前行政院長賴清德，卓榮泰也再次肯定賴清德選舉過程展現的精神、毅力、堅持，贏得多數國人讚賞，尤其民調出來後，賴清德讓外界看到民主的風度與高度，他要代表全黨一起向賴清德表達最大的感謝敬佩。

卓榮泰強調，未來在守護台灣的行列當中，賴清德一樣是任重道遠，「會與我們並肩同行」。

他說，中執會已正式通過提名蔡總統參選2020總統大選，不過，今天不是道喜的日子，反而是全黨要交付重要責任給蔡總統；蔡總統經過辛苦的初選過程，再次爭取繼續為國人奉獻服務的機會，未來的每一天都是重要且艱難的挑戰，尤其是總統還要面對每天繁忙的國政，因此，整個黨務系統會做最堅實後盾，黨會扛起最困難艱鉅的工作，黨也會站在選戰第一線，共同爭取屬於人民的最後勝利。

卓榮泰說，未來以總統勝選為主軸，以繼續維護國會優勢為優先的大戰略將形成，同時跟社會各界的對話、各個公民團體友好政黨的緊密合作，也會形成社會的大對話，大戰略與大對話就是未來兩支利箭，用來爭取人民最大的信任。

他說，中央黨部與各級黨部、蔡總統的競選團隊、所有立委提名人的競選團隊，三位一體，會組成黃金三角，用這個黃金三角繼續保護本土政權，保護國會優勢，堅持進步價值。

卓榮泰強調，黨內唯一任務與目標就是全力以赴，團結勝選，回應台灣社會廣大人民對黨的信任，目前的國際局勢中，民進黨還要肩負起守護台灣的責任，用團結一致、爭取勝選，達到守護台灣的目標，這個重要目標今天就交付給蔡總統。（編輯：林興盟）1080619