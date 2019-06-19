促初選團結 王金平：送參選人荒島求生建立感情

前立法院長王金平（右）19日到新竹縣關西鎮台灣花鳥園，與前台北縣長周錫瑋（左）進行直播。王金平為國民黨總統初選提出解套，他說，若有荒島求生，應把初選參選人都送至荒島，能在求生中彼此建立感情、也多溝通。中央社記者郭宣彣攝 108年6月19日

（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）前立法院長王金平今天到新竹關西台灣花鳥園，與前台北縣長周錫瑋進行直播。王金平為國民黨總統初選提出解套，他表示，應把參選人送至荒島，在求生中彼此建立感情、多溝通。

王金平組成「台灣金團結」，今天第一站前往台灣花鳥園，與前台北縣長周錫瑋進行直播。在直播間，王金平為國民黨總統初選提出解套方式，他說，若有荒島求生，應把初選參選人都送至荒島，能在求生中彼此建立感情、也多溝通。

周錫瑋表示，為要求生，大家必須團結才能存活，若荒島上熱，也要穿丁字褲坦誠相見，如此一來，能好好溝通。他也常被問到，到底是在幫誰選舉，他強調，「他是幫所有泛藍選舉，幫國民黨選舉，要團結一致，才能一同贏得選戰。」

王金平說，國民黨總統初選期間，相信大家有感受到，因競爭激烈難免出言不和諧，他希望這些現象都能早日消除。他自己因沒有參選，超脫三界，能扮演好黨內團結的工作。

王金平表示，反觀民進黨在黨內總統初選後，已整合有成效，國民黨要盡快團結，「我們團結都不一定贏了，不團結還有勝算嗎？」希望大家不要輕易為了要奪得初選，做出不恰當的言論。

王金平被媒體問，「外傳鴻海董事長郭台銘說想組抗韓陣營，會參加嗎？」王金平說，「不會，為什麼會有這奇怪的組織？黨內同志大家團結都來不及，大家應是同舟共濟，現在是初選期間，兄弟登山、各自努力。」

王金平表示，初選期間國民黨競爭激烈難免出言不和諧，他會做好團結國民黨工作，消除不和諧的現象。

周錫瑋認為，郭台銘聲勢高，也希望大家支持才會勝選，但應該不會是「抗韓」的意思。

周錫瑋表示，台灣花鳥園是他過去離開政治圈時，改做農夫、畫畫隱居的地方，這裡的吊盆都是圓形，代表「團團圓圓」的意思。今天，王金平前來，他也送王一句話，「我們大家一起來團團圓圓。」

王金平說，無論是郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫或是總統蔡英文，都會是他邀請的對象，他歡迎一起對談。台灣金團結是希望大家可以團結，在大選之前，每個黨團結自己的，若總統蔡英文願意接受直播，他也樂意邀請。（編輯：李錫璋）1080619