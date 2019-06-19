蔡總統國政優先 陸空戰繼續加溫

（中央社記者葉素萍台北19日電）總統蔡英文今天正式獲民進黨提名，角逐2020總統連任；在對手未明情況下，民進黨內輔選幹部說，現階段能做的是做好國政，讓人民有感；維持實體與網路管道，與民眾互動；更細膩經營分眾議題與組織。

民進黨今天提名總統蔡英文，宣告全黨就戰鬥位置，力拚2020勝選；蔡總統今天強調，2020目標很清楚，「總統要勝選、立委一定要過半」。

國民黨總統提名人選可望於7月中旬出爐，台北市長柯文哲是否投入2020總統大選，仍待觀察。

民進黨主席卓榮泰今天說，中央黨部與各級黨部、蔡總統的競選團隊、所有立委提名人的競選團隊，三位一體，會組成黃金三角，用這個黃金三角繼續保護本土政權，保護國會優勢，堅持進步價值。

黨內人士說，所謂的黃金三角，指的是各自的分工。今天蔡總統的核心幕僚林錫耀也在中執會後的談話會提到，要加速整合、啟動選戰模式，包括，希望黨部協助讓立委、總統競選互相配合，此外，有關組織架構、競選事務，總統競選辦公室與黨部未來1、2個月希望整合得愈來愈好；林錫耀提到，國會過半很重要，否則即使總統連任，若國會未過半，接下來的施政也會有困難。

對手態勢仍未明朗，民進黨輔選幹部說，蔡總統現階段能做的是，做好國政，讓人民有感，蔡總統與行政院長蘇貞昌互相配合，節奏順暢；其次，要繼續維持與選民互動，包括實體與網路的管道，實體管道是地方行程，這部分接觸到的以年長者居多，至於網路管道，則以年輕人為主要受眾。

輔選幹部說，包括民進黨中央黨部、蔡總統的競選團隊、以及未來要陸續成立的後援會等競選機器要處理的是「各分眾」組織的經營，必須比較細膩的花時間與力氣，經營分眾議題與分眾組織。

輔選幹部指出，這幾年的大選，很難有一個大的議題，是能感動大家的，要進入各分眾去經營，從文宣、組織、宗教、勞工、農漁會、宗親、社團，一塊塊加深連結，讓這些分眾願意支持民進黨。

另外，立委與總統大選也要一併思考，民進黨目前仍有24個選區立委還沒徵召提名，輔選幹部說，立委徵召要考慮四大策略，包括，總統得票率極大化、立委席次極大化、政黨票是否有助益、對人才甄補有助益。

民進黨提名策略小組今天也開會討論立委部分，據與會人士轉述，會中確定，民進黨在新竹市、基隆市、花蓮縣都有現任立委，這3選區「不可能讓」，將進入徵召程序，正式徵詢協調後，將人選送中執會通過；另外，桃園無黨籍立委趙正宇加入民進黨團運作，民進黨在這區也將進入徵召協調程序，徵詢趙正宇以及該區有意參選者意向。（編輯：林興盟）1080619