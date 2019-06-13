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民進黨初選蔡總統勝出 柯文哲：民調就只是民調

最新更新：2019/06/13 18:03

（中央社記者梁珮綺、劉建邦台北13日電）民進黨總統初選民調出爐，總統蔡英文勝出，台北市長柯文哲今說，民調就只是民調「跟我們也無關，不想去講什麼」，坦言自己若遇上三腳督，就不會贏高雄市長韓國瑜。

台北市議會下午進行市政總質詢及答覆，柯文哲率局處首長列席備詢。

國民黨市議員陳重文詢問柯文哲對於民進黨總統初選民調結果想法，柯文哲說，「民調就是民調，跟我們也無關，也不想去講什麼」。

他日前自爆，若自己與韓國瑜對決，他會贏很多，被問及相關問題時，柯文哲說，「三腳督就不會贏」。

柯文哲也多次對陳重文表示「不要問我，拜託」。

而他稍早被無黨籍市議員陳建銘詢問「要對蔡總統說什麼時」，柯文哲僅說「加油」，表示想不出其他的話，是否確定參選2020總統，他說，到時候再講。

對於國台辦稱讚「兩岸一家親」論述，柯文哲說，「國台辦那個也很奇怪，太令人尷尬」，但他重申，兩岸一家親的態度表示願意善意，沒有涉及政治，這是平和態度，會堅持。

而互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解的五個互相，也沒有改變，而且順序不能移動，柯文哲說，「最後沒辦法，才要諒解」。（編輯：李亨山）1080613

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