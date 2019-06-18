郭台銘勉工時16小時 徐旭東：身體也很重要

（中央社記者江明晏台北18日電）鴻海董事長郭台銘先前勉勵大學畢業生，「每天工作16小時不放假且持續45年，未來將會超越我」。徐旭東說，「非常好」，但現在要講究一個人的完整，身體也很重要。

遠傳電信今天召開股東常會，由董事長徐旭東率領經營團隊成員出席，徐旭東之子徐國安、女兒徐國梅今天也出席股東會，徐旭東開玩笑說，「他們來看我有多辛苦」；未來當然希望他們在集團上有更多參與，不過遠東集團有9個上市公司、200多個公司，「就看他們的興趣」。

他也對徐國安評論「很好」，徐國安身為創新長也對遠傳品牌重新定義上幫助很多，因為作風西式，徐國安也敢「大聲」挑戰父親的意見。

另外，鴻海董事長郭台銘先前勉勵大學畢業生，他將自己的工作經歷分為3個20年，並提到年輕人畢業後最好失眠3天去思考人生，倘若畢業生們每天工作16小時不放假且持續45年，「未來將會超越我」。但此番言論在網路上掀起熱議。

對於媒體提及此事，徐旭東今天說，「非常好」，遠東集團創辦人徐有庠過去也過著「沒有週末」的生活，但現在要講究一個人的完整，要照顧其他的事情，16個小時中，一定用一部分時間，吸收其他資訊；「只能說很好、wonderful，但身體重要」。

他也話鋒一轉，提醒媒體別忘了他有說「另外一位也很好」，意指韓國瑜每天也是16小時打拚，同時，徐旭東也說，遠東集團是投資高雄的大戶，要蓋百貨和水泥加碼投資，同時遠東集團也要幫助回流的台商。（編輯：楊凱翔）1080618