紐時：郭台銘選總統 在美中之間走鋼索

紐約時報報導，美國逐漸將台灣當作制衡中國的力量，鴻海集團創辦人郭台銘如果選上總統，在美中之間求取平衡將是一大考驗。（中央社檔案照片）

（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）鴻海集團創辦人郭台銘卸任董事長，積極投入總統選戰。紐約時報報導，美國逐漸將台灣當作制衡中國的力量，郭台銘如果選上總統，在美中之間求取平衡將是一大考驗。

郭台銘投入國民黨總統初選後，5月初赴華府，與美國總統川普在白宮會面。郭台銘會後接受媒體訪問時說，他和川普提到要轉換跑道，川普回說「這個工作不好做」。

紐時特約撰稿人何貴森（Chris Horton）發自台北的報導寫道，郭台銘如果選上總統，川普可能還會想和他分享當總統最困難之處：在美中利益之間取得微妙平衡，特別是在兩大強國深陷貿易戰的情況下。

郭台銘今天卸任鴻海董事長，由劉揚偉接棒，鴻海並在董事會之下新設9人組成的經營委員會，轉任鴻海董事的郭台銘淡出公司經營。郭台銘1974年創辦鴻海，多年來遊走美中之間，鴻海在中國組裝iPhone，協助造就蘋果公司（Apple）今日地位，鴻海也成為中國最大民間雇主。

何貴森寫道，郭台銘如當上總統，在美中之間求取平衡的層面將更大。

他指出，美中深陷貿易糾紛之際，美國加強挺台，面對中國不斷擴張區域影響力，華府將台灣當作制衡力量。郭台銘6月稍早也說，美中已從貿易戰擴大到全面對抗，若過於樂觀，偏向任何一方，就會將台灣推向不可預測的危險。

報導指出，台灣日益提防中國影響力，過去對經商有利的條件恐怕不利於郭台銘從政前途。數十年來，郭台銘與中共高層培養良好關係，並多次會晤中國國家主席習近平。郭台銘事業高度仰賴中國，外界認為北京握有左右他的籌碼，批評人士也質疑郭台銘處理兩岸事務時，是否會把台灣利益放在首位。

郭台銘試圖化解上述疑慮，除交出鴻海經營棒子，也暗示鴻海可能將天津與深圳部分產線移到高雄。

不過，美國非營利研究分析機構CNA兩岸關係專家王洛伶（Lauren Dickey）表示，即使鴻海將部分產線從中國遷到台灣，也不代表完全脫離中國市場，「這些連結是否會形成政治風險或不利條件，問號仍存在」。

報導指出，撇除商業不談，台灣許多選民也憂心國家主權，以及政府該怎麼因應北京對台軟硬兼施的作為。

總統蔡英文因不承認兩岸同屬一中，上任以來兩岸關係持續惡化，郭台銘曾說希望改善兩岸關係。但近幾個月，郭台銘對北京調子有變硬跡象，曾公開呼籲對岸正視中華民國存在事實，並指沒有一中各表，就沒有九二共識，各表就是兩個中國。

對此，中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光5月呼籲，兩岸謀求統一進程中，應在一中原則基礎上共同探索解決之道。報導形容，北京「禮貌反駁」郭台銘說詞。

至於台美關係，報導提到，郭台銘與川普雖有交情，也承諾在威斯康辛州設面板廠，但郭台銘4月曾說「國防靠美國是靠不住的」，質疑台灣向美國採購武器的必要性。

北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺表示，中方樂見郭台銘質疑美國對台軍售，「如果郭台銘在政壇運用商人思維，便可能改變兩岸關係與美中台三角關係，並帶來一些新想法」。（編輯：高照芬）1080622