蔡總統就戰鬥位置 綠2020朝三足鼎立備戰

（中央社記者葉素萍、王揚宇台北19日電）民進黨今天提名總統蔡英文，宣告全黨就戰鬥位置，力拚2020勝選。黨內輔選幹部說，如果台北市長柯文哲宣布不選，當然在選戰布局合作上會有不同安排，但現階段所有作法是「朝三腳督準備」。

歷經3個月的初選，民進黨中執會今天正式提名蔡總統競選連任；民進黨規劃選務時程，預計7月底完成剩下的24席立委選區徵召作業，8月底提出不分區立委名單。

國民黨總統人選可望於7月中旬出爐，民進黨輔選幹部分析，目前選情氛圍，高雄市長韓國瑜比較能凝聚深藍支持者熱情，有極大可能性贏得初選，但大選階段是否具爭取中間選民的優勢，尚待觀察；鴻海董事長郭台銘比較有開拓中間選民能力，但能否通過初選，是個問題。

輔選幹部透露，如果台北市長柯文哲宣布不選，當然在選戰布局合作上會有不同安排，但現階段所有作法是「朝三腳督（三足鼎立）準備」。

黨內輔選幹部分析，柯文哲有20%支持度的基本實力，柯會等雙城論壇後，視外界對他表現的評價，以及7月國民黨總統提名人選出爐，藍綠兩黨初選結束後的民調判斷是否投入總統大選，這個時程大概落在8月。

輔選幹部說，柯文哲選不選不是民進黨可主導，目前也不知道柯文哲若要參選，是要啟動連署或找政黨掛牌方式，但現在不論柯文哲選不選，都不影響民進黨現在作法，民進黨要在假設柯文哲參選的情況下，先繃緊神經。

輔選幹部表示，所謂「繃緊」，並不是要攻擊柯文哲，只要柯文哲沒有對民進黨發表過於離譜的負評，民進黨也不會去打柯。

他說，民進黨要做的是強壯自己的筋骨，這最重要；強壯筋骨，未來即便面臨「三腳督」也能勝選；柯文哲若不選，柯粉的選票會流向藍及綠，若民進黨筋骨夠強壯，就可以吸納柯的支持者。

黨內人士說，柯文哲在40歲以下的族群，與蔡總統是高度重疊，但隨著年齡層往上走，柯的支持度便降低，這也是為什麼蔡總統今天的致詞特別提到，年輕人的力量是選戰關鍵。

民進黨立委陳亭妃說，蔡總統與柯文哲的年輕選票重疊是事實，民進黨現階段要先整合，不分政黨、派系，誠心誠意集結所有力量，才有可能贏，之後才能針對一對一或「三腳督」，擬定各種因應策略。

民進黨立委王定宇認為，民進黨這場總統初選讓蔡總統相當程度整合泛綠內部力量及年輕人支持，這是正面的，另一方面，因黨內初選產生的裂痕，還要努力修補。

王定宇說，從去年到現在，韓國瑜在國民黨內匯集最多支持力量、現有國民黨地方諸侯站在韓國瑜身邊也比較多，雖跳票連連，但很會說，基本上是比較可怕的對手。

王定宇指出，財富是郭台銘最大的資源，但也可能是負面因素，郭台銘沒經過選舉洗禮，變數非常大。（編輯：黃瑞弘/謝佳珍）1080619