柯文哲：當年國民黨對吳音寧的攻擊過度

台北市長柯文哲（前）22日在台東受訪，談及前北農總經理吳音寧時表示，國民黨當初對吳音寧的攻擊是過度了；如果重來一遍，吳音寧當時出席議會就好了。中央社記者盧太城台東攝 108年6月22日

（中央社記者盧太城台東縣22日電）台北市長柯文哲今談到北農前總經理吳音寧時表示，國民黨對吳音寧的攻擊是過度；如果從來一遍，吳音寧當時出席議會就好了。

柯文哲今天下午率領台北市府團隊聽取台東縣政府2年前面對尼伯特颱風的應變措施；台東縣長饒慶鈴也藉此機會感謝台北市政府，當時伸出援手幫忙災後復原工作。

柯文哲和市府團隊隨後參加台東慢食節活動，品嚐台東的農特產品。柯文哲表示，未來台北市政府和台東縣有許多合作地方，例如台東農產運到農產公司的時間比較晚，因此被排到後面拍賣，這問題他想辦法解決。

媒體聯訪時，記者問到，北農前總經理吳音寧日前提到在北農會下台是因為外界抹黑，也談到韓國瑜身邊很多黑金幫手。外界分析吳音寧可能會列民進黨不分區立委名單。

柯文哲表示，政治上還是很多攻擊，當時不管是國民黨議員或是國民黨的媒體對吳音寧的攻擊是over（過度），但政治上常常就是這樣，「我也不見得喜歡去議會，可是面對問題是解決問題的第一步」，要是有本事在議會對打，再不行，妳（指吳音寧）在議會哭也是個辦法」，但選擇不到議會，變成是弱勢，一路挨打。

柯文哲表示，人在江湖身不由己，還是要去解決問題，當時吳音寧在處理上犯的錯誤就是沒進議會，台北市政府已經明的跟她說要去議會，還是不來，「要把妳換掉又投鼠忌器」，如果從來一遍，當時吳音寧出席議會就好了。

柯文哲也談到，如果民進黨用吳音寧打韓國瑜不見得對民進黨是加分。（編輯：吳佳穎）1080622