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卓榮泰專訪
民進黨主席卓榮泰接受中央社專訪時表示，民進黨在2020大選不會放棄經濟議題，這是人民最有感的；另外台灣面對中國霸權，討論保衛主權議題也是絕對必要，因此經濟與主權會是並行的選戰主軸。
卓榮泰專訪
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卓榮泰專訪2/4

卓榮泰評韓郭像石頭和水晶 2020主權經濟雙主軸

最新更新：2019/06/24 18:53
民進黨主席卓榮泰24日接受中央社專訪表示，民進黨在2020大選不會放棄經濟的主題。中央社記者吳翊寧攝 108年6月24日
民進黨主席卓榮泰24日接受中央社專訪表示，民進黨在2020大選不會放棄經濟的主題。中央社記者吳翊寧攝 108年6月24日

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北24日電）民進黨力拚2020勝選，面對國民黨可能對手，黨主席卓榮泰形容高雄市長韓國瑜像石頭，很難打，「但一直在風化中」，前鴻海董事長郭台銘像水晶，很漂亮，但有脆弱的點。他也強調，經濟與主權，都會是2020選戰的主軸。

卓榮泰今天接受中央社專訪，他提到，現在國民黨兩位比較可能出線的參選人，「一個有口才，一個有錢財。」

卓榮泰說，面對有口才的那位，在台灣主權議題上，民進黨會著墨比較深；面對有錢財的那位，經濟討論會比較多，但無論誰出線，民進黨在這兩個主題都不能放棄，一方面保護台灣的安全，台灣主權問題絕對不能退縮，另一方面要給人民過好的生活，所以要提升經濟活動能量。

對於總統蔡英文爭取連任，卓榮泰說，現在外界已經看到台商回台實際成績，用電的備轉容量率也沒問題，今年用水也沒問題；現在剩下人力問題，人才要留得住、人力要充裕，這是現在這一波行政工作努力的方向。

他說，民進黨在2020大選不會放棄經濟的主題，「談經濟永遠是最時髦、人民最有感受的」；站在民進黨立場，台灣要面對的是中國這個新霸權，討論保衛台灣主權的議題也絕對是必要的，所以，「（經濟與主權）這兩個絕對是我們會並行的選戰主軸」。

至於國民黨誰可能會出線，卓榮泰表示，先前民進黨總統初選民調，將韓國瑜放入民調對比，但現在情勢有些微妙改變當中。

他說，民進黨密切注意到，當很有經濟實力的人，展現經濟實力後，其團隊、文宣、在媒體上的關係，「我們已經感受他那種強度，這種強度我們就要用另外一種方式來應戰」。郭台銘最近幾支廣告影片，可以看出其內容質量，真的是花了心血與成本，「將來在選戰過程中會增加我們的難度」。

另外，對於前行政院長賴清德未來動向，除了「蔡賴配」的呼聲外，黨內也有人建議將賴清德列不分區立委安全名單邊緣，藉此拉抬立委選情。卓榮泰說，他在初選落幕後，持續與賴清德通電話，「任何的合作模式都有可能，但都沒有定案。」

卓榮泰說，外界比較常談的兩人合作，當然列為模式之一，但初選剛落幕，雙方有各自的事情要做，還有一段時間可以好好思考。他強調，賴清德在初選之後的態度與高度，讓後續的整合工作比較容易進行。（編輯：黃瑞弘/謝佳珍）1080624

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