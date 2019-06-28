郭台銘：不再接受旺中媒體訪問

（中央社記者余祥台北28日電）國民黨總統初選參選人郭台銘今天表示，旺旺中時媒體集團利用媒體公器，不斷製造「黑郭」假新聞，拋棄媒體價值和尊嚴，因此他未來將不再接受旺中媒體集團訪問，這樣的媒體必遭全民唾棄與抵制。

郭台銘日前指旺中媒體集團記者是國台辦打手，引發熱議。郭台銘在臉書上指出，面對不公不義的紅色媒體，他絕不退讓，絕不容忍。他不接受有媒體為了某些特定的宣傳目的，戴著第四權的假面具，躲在新聞自由的保護傘下恣意妄為。

他說，民眾有知的權利，媒體更有報導真實的義務與責任，旺中媒體集團卻總是扭曲事實，抹煞民眾知的權利，意圖操控社會輿論風向，達到他們的特定目的。

郭台銘指出，前幾天旺中大作特作的相關新聞，說他的小編強勢阻擋記者還兇對方，但影片會說話，大家可以去Google看看到底是誰兇誰？他合理懷疑這是旺中的「政治陰謀」，意圖製造所謂類似「假摔」的事件後，利用媒體公器的優勢再加以扭曲大肆報導，繼續製造黑郭的假新聞，已完全拋棄了媒體的價值與尊嚴。

郭台銘強調，他不會再受挑撥，讓他們破壞台灣媒體核心價值的計劃得逞，所以未來將不再接受旺中媒體集團的訪問。

他說，中國時報的創辦人「一代報人」余紀忠最為人稱道的，是當年致力民主政治的催生。當年不論政治環境如何艱困，在政論家陶百川因為倡議言論自由保障遭到打壓時，於新聞封鎖壓力下，仍然披露新聞，予以聲援。在民進黨創立之時，也不懼政治壓力，忠實報導、評論，充分表現出報人風骨。

他表示，30年前的中國時報，一個挺直腰桿，擲地有聲的媒體，吹送自由之花。30年後，香港反送中百萬人潮上街頭，卻成了旺中媒體不願告訴民眾的秘密，僅藏在小到看不見的欄位中。

郭台銘說，當他們在聲援反送中的同時，當他們批判民進黨把公投法修成鐵籠公投之際，怎能縱容旺中媒體的逆行倒施，余紀忠若地下有知，見聞今日旺中媒體的所作所為，應該也會徒呼負負吧。

郭台銘強調，兩岸關係必須和平、互惠、平等，絕不能被操控、挑撥、破壞，中華民國的民主與自由是最寶貴的資產，這樣的旺中媒體集團，如果還是不知自我反省，必遭全民唾棄與抵制。（編輯：林沂鋒）1080628