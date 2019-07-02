雄風飛彈之父韓光渭 學富五車 一手打造制海利器[影]

（中央社記者游凱翔台北2日電）「雄風飛彈之父」韓光渭日前逝世，總統蔡英文今天頒發褒揚令表彰，韓光渭不僅是讓國軍擁制海武器的重要推手，更是唯一兼具將軍身分中研院院士，替國防與學術帶來不可言喻的貢獻。

西元1930年1月29日在山東省即墨縣馬萍鄉小王圈村出生的韓光渭，在1949年那個顛沛流離的年代，輾轉隨國民黨部隊從青島市搭船來到台灣，並就讀台中農學院（中興大學前身）森林系，並在1951年考入海軍機械學校。

1958年，韓光渭考取海軍公費留美的機會，赴美國海軍研究院電機系進修，並在1961年取得博士，隨後從1962年至1964年間，任職海軍專科學院副教授。

而韓光渭人生的轉折點，則是1968年的8月15日，開始籌劃雄風一型飛彈，並在1972年擔任雄一飛彈計畫主持人，於1984至1995年間，陸續成功研發雄一、雄二、雄二C型飛彈，及海鷗級飛彈快艇武器系統，為現今雄風飛彈奠定成功的基礎，也因此才有現在的雄三飛彈（韓光渭於1994年提出），「雄風飛彈之父」美名不脛而走。

其實，研發雄風飛彈的過程中，並不如外界想像的順利。根據韓光渭出版的回憶錄中刊載，由於第一批量產版的雄一飛彈存有瑕疵，導致試射的過程中都以失敗告終，許多計畫內的軍官都曾因壓力導致過勞、疾病纏身。但也因為透過不停的修正、改善，成為從1980年代迄今，中華民國主要的反艦制海武器。

韓光渭的人生，不只是一名「理工人」更是一名「學術家」，同時他也是唯一兼具將軍身分的中央研究院院士。前雄風三型飛彈總工程師張誠形容，韓光渭奠定雄風飛彈的基礎，孕育雄風文化，才有現在雄三飛彈及遠距精準打擊能力。

張誠表示，韓光渭學富五車，是中華民國目前唯一的將軍院士，是智者；韓光渭斯斯文文，塑造雄風文化，是仁者；韓光渭雖然沒強調籍貫，但是從韓光渭的身教，可以感受到，韓光渭就是即墨之戰田單復國的勇者。

韓光渭日前高齡89歲在美國逝世，為了表彰韓光渭對國防及學術的貢獻，上午在桃園龍潭的追思會上，總統蔡英文頒發了「旌忠狀」及「褒揚令」，緬懷這名給台灣帶來戰力與希望的智者，蔡總統也代表國家，對於韓光渭的貢獻，致上最深的敬意跟感謝。（編輯：林沂鋒）1080702

影片來源：中科院提供