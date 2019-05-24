沱江級艦加裝海劍二飛彈 戰力大躍進

（中央社記者游凱翔台北24日電）海軍版的沱江級艦今天在宜蘭龍德造船廠正式動工，特別的是，相對原型艦沱江艦，除了延續搭載雄二、雄三反艦飛彈外，更加裝由中科院研製的海劍二防空飛彈，戰力更上層樓。

號稱「航空母艦殺手」的沱江級原型艦沱江艦由宜蘭蘇澳龍德造船廠得標，於民國101年開工、102年安放龍骨、103年3月下水，歷經測評、並進行各方面優化及精進後，第一階段、共3艘的沱江級艦上午正式開工，預計114年前完成3艘，首艘110年完工交艦。

基本性能部分，沱江艦滿載船速30節、滿載排水量約685噸、滿載吃水約2.1公尺、續航力大於1800浬；武器系統搭載76公厘快砲、方陣快砲、T-74排用機槍；偵蒐系統搭載3D對空搜索雷達、平面搜索雷達、射控雷達；電戰系統搭載威脅預警電偵系統、雷射預警系統、干擾彈發射系統。

較特別的地方在於，相對原型艦，沱江級艦未來除了延續搭載雄二、雄三反艦飛彈外，更加裝由國家中山科學研究院研製的海劍二防空飛彈，讓戰力整體更上一層樓。

海軍官校軍事學科部前教官、新江艦前艦長呂禮詩接受中央社訪問時表示，面對共軍現有的艦載直升機直-9D（Z-9D）掛載的鷹擊9型攻船飛彈，沱江艦所掛載海劍二防空飛彈就相當重要，能夠有效防禦來自空中的威脅。

呂禮詩也提到，根據海軍上午公布的沱江級艦模擬圖，海劍二可能採發射箱斜射，但尚未完成戰術測評，仍有待國家中山科學研究院技術突破。

軍方人士也指出，沱江艦是海軍首艘匿蹤高速飛彈巡邏艦，採雙體船設計，船身呈不規則狀，可使雷達波彈散或減弱，使敵方誤以為小型船，並可進行包括S型的高速航行、以左側30度角的大轉彎、緊急側轉等戰術動作。

特別的是，沱江艦航速最高可達38節（時速71公里），甚至進行海上緊急剎車，在不到2分鐘內切換成緊急倒退等戰術動作，甚至採用4具水噴射推進系統，效能有別於傳統的螺旋槳。

而針對沱江艦的優異性能，可以從目前原型艦雄三飛彈彈艙上的「黃星功標」說起，軍方人士指出，此黃色標記，是沱江艦發射的雄三飛彈精準命中靶艦，才會噴上黃星，顯示沱江艦及雄風飛彈優異的性能。

另外，除了海軍版、由龍德造船廠得標的沱江級艦外；還有海巡版、由中信造船廠得標的沱江級艦，採與海軍相同的雙船體構型。軍事專家推測，由於海巡必須在海上登上其他艦艇執法，兩者的最大差異可能在於「甲板高度」。（編輯：林興盟）1080524