上緯擬釋股權 經部：風場發起人變更失遴選資格

（中央社記者蔡芃敏、潘智義台北5日電）上緯擬出售旗下子公司及海能風場手中股權，經濟部今天表示，發起人在風場完工拿到電業執照前不得變動，否則將失去遴選資格；上緯回應，此為單純釋股，不會變更原發起人的權利及義務。

離岸風電本土企業指標廠商上緯投控，旗下風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，但因海鼎風電沒有取得新風場開發權利，上緯6月底宣布，將出售100%出售子公司上緯新能源及海能風場25%股權，預計處分收益914萬至8463萬美元（約新台幣2.8億到26億元），但後來又宣布將延長股權處分期限。

儘管上緯表示看好離岸風電前景，但仍引發市場對離岸風電發展疑慮。

能源局長游振偉今天表示，海能風場發起人為上緯及麥格理資本，依據能源局與上緯所簽的契約，在風場完工前及拿到電業執照前，不能變更風場發起人；但只要沒有影響經營權，且未違反相關法規，允許業者進行財務性投資、釋股等。

能源局官員說，如果上緯海能風場發起人變更，海能所拿下的遴選資格就會動失效。另外，因外界有顧慮，能源局也要了解經營權狀況。目前已經行文上緯，尚未得到回應；照規定上緯要在下週向能源局說明。

上緯在遴選風場完工前宣布拋售股權，創下國內首例，游振偉指出，能源局會根據這件案例檢討，將研擬相關做法，發展因應機制，最重要的是，確保離岸風場能夠如期興建、如期運轉。

對於經濟部的說法，上緯強調，出售上緯新能源股權只是單純的釋股，不違反任何合約規定，也不會變更原發起人上緯新能源股份有限公司的權利及義務。

上緯強調，將繼續完成海洋風電風場開發，也將與交易對象合作，完成海能風電風場的開發。

上緯與麥格理資本合作的海能風電風場（Formosa II），其中，上緯持股25%，麥格理持股75%，海能風電風場裝置容量376MW（百萬瓦），風場範圍位於海洋風電風場西南方，預計2019年進行陸域工程，並於2020年完工。（編輯：林沂鋒/林孟汝）1080705