長榮空姐徒步30公里 遞陳情書盼蔡總統支持[影]

（中央社記者游凱翔台北5日電）長榮空服員今晨從桃園出發，徒步約30公里，下午5時抵達總統府遞交陳情書。工會代表表示，他們希望推動公平勞資關係，與總統蔡英文2016年競選政策一致，希望蔡總統給予支持。

長榮空服員罷工進入第16天，交通部指出，根據長榮航空統計，今天原訂飛航191架次，取消67架次，影響旅客1萬1885人次，航班執行率約6成5；立榮航空國內線航班共154架次，均正常營運。

60名長榮航空空服員清晨5時在桃園南崁集結，行經新莊、板橋等地區，最後終點則是總統府，目的在於向蔡總統遞交陳情書，最後在下午5時抵達總統府，由桃園市產業總工會秘書長葉瑾瑜、空服員職業工會會員代表林昱嘉、桃園市空服員職業工會理事廖以勤代表入府。

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長榮空服員罷工進入第16天，桃園市空服員職業工會5日號召30多名空服員，從桃園南崁展開苦行到總統府前，拉起「辣台妹挺罷工妹」布條，盼總統蔡英文可以聽到空服員的聲音。中央社記者裴禛攝 108年7月5日

桃園市空服員職業工會5日上午號召30多名長榮航空罷工空服員，從桃園南崁一路徒步苦行到總統府前，並派代表送陳情信進府。中央社記者裴禛攝 108年7月5日

葉瑾瑜事後受訪表示，行經30公里的路程來到總統府的訴求，主要是目前長榮航空罷工的勞資爭議，不僅僅是民營企業的勞資爭議。目前現階段對於勞工條件已有共識，但卡關的部分在於公司無法承諾不秋後算賬，以及和平協議的內容更讓工會成員無法接受。

葉瑾瑜說，他們已將30名空服員所寫的陳情書轉交給府方人員，府方也說會將這些信件轉交給蔡總統。她也指出，工會是希望推動公平的勞資關係，也與蔡總統2016年競選總統的政策一致，由於蔡總統面對外界的強權壓迫也展現堅定意志，因此工會成員並不會放棄，也希望蔡總統給予支持。

她也提到，行走30公里說不累是騙人的，但一路上也受到很多台灣民眾給予支持，這是她們從頭到尾最大的動力。（編輯：楊凱翔）1080705

長榮空服員罷工進入第16天，桃園市空服員職業工會5日號召空服員展開苦行到總統府的活動，計畫遞送陳情書給總統蔡英文，工會表示，長榮航空的蠻橫就像螃蟹，因此做了一隻紅螃蟹象徵長榮航空橫行，導致空服員慢行、苦行，而紅螃蟹也會全程陪伴會員走完今天的路。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年7月5日