飲料店10年成長9000家 業者最怕留不住人

台灣珍珠奶茶征服世界專題1（中央社記者蔡芃敏台北6日電）台灣人一年喝掉了近千億元飲料，手搖店密度更勝便利商店，業者不僅競爭激烈，也面臨人員流動率、營業成本上升等困境，近年來開始插旗海外市場，學者建議，業者應持續創新求變外，也應注意管理，否則展店數都只是「虛」數。

飲料店是近年台灣餐飲業成長最快的行業，相較民國97年的1萬3406家，截至今年3月底，飲料店數已達2萬2482家、成長幅度達67.7%。其中，又以因為進入門檻低、客群廣的冰果店及冷熱飲店占比最高，共1萬8148家；咖啡館居次，達3403家。

經濟部統計處官員分析，業者展店數量增加，口味也不斷推陳出新，創造話題商品，像是色彩繽紛的漸層飲料，不少消費者會拍照上傳臉書、IG等社交平台，透過網路傳播及行銷，讓飲料業績成長，加上近年來許多飲料業者與外送APP合作，「消費者只要動動手指，飲料就會送到家」，更帶動飲料店蓬勃發展。

根據統計處資料顯示，飲料業營業額自94年以來逐年攀升，去年達到962億元，平均每年成長8.9%。今年前4月營業額為322億元，續增4.8%，統計處預估全年可望「喝出」千億營業額。

不過，即使全台「手搖飲一條街」的情況比比皆是，但統計處調查顯示，業者仍面臨不少經營困境，在可複選的情況下，以人員流動率高居榜首，占54.6%；同業間競爭激烈排名第2，占52.7%；營業成本上升，占52.7%，排名第3；其他困境則包括人事成本過高、租金成本高、食材成本波動大、人力短缺、消費者喜好變化快速等。

位於台北市一級戰區錦州街的陳姓茶飲店老闆就說，開店才一年，工讀生就換了10幾個，有些甚至只來半天就嫌工作太累離職，或是想換到有冷氣吹的便利商店工作，因此店面徵人的紙條一直都沒撕下來。

中國文化大學廣告學系主任鈕則勳表示，若飲料業員工多數為工讀性質，或是領取最低薪資，員工可能無法對企業產生向心力，造成流動率高。企業應提升員工福利，建立明確升遷管道，「工讀也可能轉正職」，讓員工知道職涯發展可能性，或許可以降低流動率。

展望未來發展，商研院經營模式創新研究所副所長李世珍觀察，台灣飲料市場從單店經營到逐漸發展品牌，進一步做出差異化，也開始拓展連鎖加盟事業，像是coco、50嵐、一芳等等，不過此時國內市場逐漸飽和，業者開始插旗海外市場，將台灣茶飲文化推廣到國際，像日出茶太、春水堂、貢茶等業者都是其中的佼佼者。

李世珍表示，現在飲料業發展進到第四階段，AI、大數據時代來臨，業者除了提高標準化、機械化程度，未來更可能發展無人店，以機器取代人力；有些也透過APP經營會員，不僅提升顧客忠誠度，業者也能了解消費者喜好，以利精準行銷。

鈕則勳也說，飲料業標準化程度高，門市導入科技是未來趨勢，像是增設無人商店，不僅可以減輕企業人力成本，解決員工難尋窘境，也可創造話題，吸引消費者目光，進一步帶動業績成長。

李世珍則認為，業者應持續創新求變，否則會被競爭激烈的市場淘汰。另外，也應注意管理是否跟上展店速度，若人員流動率高、商品品質不一、食安管控能力不佳，展店家數也只是「虛」數。（編輯：林孟汝）1080705