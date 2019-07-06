格林落腳湖人 暴龍一天內損失兩員大將

（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）美國職籃NBA冠軍勁旅多倫多暴龍一天之內揮別兩個奪冠功臣，先是總冠軍賽MVP雷納德傳出將走人轉投效洛杉磯快艇沒多久，接著後衛格林也證實與洛杉磯湖人簽定兩年合約。

自由球員格林（Danny Green）在Instagram（IG）發文說，他同意與湖人簽兩年合約，並說宣布自己的動向前，他在等待雷納德（Kawhi Leonard）搞定交易。

據ESPN報導，快艇網羅雷納德（Kawhi Leonard），並以選秀權等條件換來奧克拉荷馬雷霆明星前鋒喬治（Paul George）。

ESPN知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）推文說，快艇與自由球員前鋒雷納德敲定4年1億4200萬美元（約新台幣44億2000萬元）的頂薪合約。

同樣根據沃納洛斯基發布的消息，湖人以2年3000萬美元（約新台幣9億3550萬元）簽下格林，他將與詹姆斯（LeBron James）和即將延攬入隊的戴維斯（Anthony Davis）成為隊友。

格林現年32歲，2018-2019年球季效力暴龍期間例行賽打了80場，平均每場10.3分及4個籃板。格林與雷納德原本在聖安東尼奧馬刺並肩作戰，去年夏天兩人一起被交易至暴龍。

剛結束的總冠軍賽系列，暴龍與金州勇士交手6場，格林平均每場得7.3分及3.5個籃板。（譯者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）1080706